Slushice hitter på plejehjem

De ældre på odenseansk plejehjem er vilde med slushice i hedebølgen og drikker samlet set 20 liter om dagen.

Det er ikke kun børn, der er vilde med slushice i sommervarmen. Også den ældre generation elsker den halvfrosne, grynede is af saftevand.

Det kan man mærke på Sct. Hans Parken Plejecenter i Odense, hvor der midt i caféen er blevet opsat en slushicemaskine.

Her kan beboerne, børnebørn og personalet køle sig ned med den farverige sommerdrik.

- Det er en supermåde at få beboerne til at drikke på, og det har vist sig at være en kæmpe succes, lyder det fra plejehjemmet.

20 liter sluhice i døgnet

I sidste uge ramte en regulær hedebølge landet, og det har gjort det ekstra svært for de ældre at klare sommervarmen.

Ifølge Sct. Hans Parken Plejecenter bliver der på de allervarmeste dage drukket 20 liter slushice i døgnet.

Plejecentret, der ligger på Sprogøvej i det centrale Odense, har 40 lejligheder og har været i brug siden 1990.