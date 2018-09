Slut med nyt legetøj til to-årige Anton: Besparelser i Assens rammer unge og ældre

Assens Kommune står over for millionbesparelser i år og de kommende år. Besparelserne kommer til at ramme både unge og ældre.

Der er massive besparelser på vej i Assens Kommune, og de rammer både Anton på knap to år og Carla på 91 år.

På grund af dårlig økonomi har kommunen indført en straksopbremsning i udgifterne allerede i det nuværende regnskabsår. Det betyder, at der inden den 1. januar skal spares 18 millioner kroner på børn og unge og 20 millioner kroner på ældre- og socialområdet.

I Assens skal der blandt andet spares på dagplejerne, og det giver frustrationer hos Camilla Lykke Sørensen, der er mor til Anton og formand for dagplejernes forældrebestyrelse.

- Det vil gå ud over sådan noget som legetøj, sand i sandkasserne, barnevogne og hjælpemidler generelt til dagplejerne. Altså de ting, som gør deres arbejde med vores børn lettere, slår Camilla Lykke Sørensen fast.

Besparelser på sandkasser og barnevogne

Besparelserne bekymrer også Antons dagplejer Berit Nannberg, der mener, at besparelserne på dagplejeområdet blandt andet kommer til at betyde, at det kan blive sværere at få en ny barnevogn eller få en efteruddannelse.

- Det kan vi mærke ved, at nogle af de ting, som vi skulle have sat i gang med uddannelse og sådan nogle ting, er blevet bremset, og det er jo ærgerligt, fortæller Berit Nannberg til TV 2/Fyn og fortsætter:

Det skyldes i høj grad også nogle udefrakommende faktorer i forhold til, at man pludselig laver om på nogle beregningsmetoder i forhold til befolkningssammensætning Søren Steen Andersen, borgmester i Assens Kommune

- Man kan jo også mærke det ved, at hvis man mangler en barnevogn, så er der måske heller ikke til det, siger dagplejer Berit Nannberg.

Sparebudgetter de næste år

De økonomiske udsigter er ikke bedre i de kommende år.

Assens Kommune kan de kommende år se frem til årlige besparelser på omkring 60 millioner kroner. Det er blevet meget sværere at styre den kommunale økonomi, siger borgmesteren i Assens, Søren Steen Andersen (V).

- Det her, der er sket i år, er, at alle pilene vender den samme gale vej. Det skyldes i høj grad også nogle udefrakommende faktorer i forhold til, at man pludselig laver om på nogle beregningsmetoder i forhold til befolkningssammensætning, fortæller Søren Steen Andersen.

Otte ud af ti kommuner skal spare

Ud af ti fynske kommuner er der lagt op til sparebudgetter i otte kommuner. Kun Odense og Ærø kan lade sparekniven blive skuffen.

I Faaborg-Midtfyn Kommune skal der spares op i mod 70 millioner kroner på næste års budget, og borgmester Hans Stavnsager (S) mener, at Christiansborg-politikerne bør gribe ind og ændre på fordelingen mellem de danske kommuner.

Den økonomiske situation i Assens er så alvorlig, at administrationen har skrevet til samtlige forældre og fortalt, at planlagte arrangementer bliver aflyst og vikarforbruget bliver skåret ned.

- Danmark er ikke ved at blive trukket skævt. Danmark er trukket skævt i øjeblikket, og det bliver værre og værre blandt andet på grund af vores flyttemønstre, hvor ældre samler sig forskellige steder i landet. Så folketinget er simpelthen nødt til at få lavet en udligning, der gør, at vi stadig kan have et velfærdssamfund, uanset hvor man bor i landet, slår Faaborg-Midtfyns borgmester Hans Stavnsager fast.

Det synspunkt bakker Søren Steen Andersen op.

Han opfordrer politikerne på Christiansborg til tre ting, når det kommende folketingsvalg er overstået.

- Et: Lad være med at lave ordninger, som kommunerne skal søge ind i, for det er svært at budgettere med. To: Lad være med "over night" at lave om på beregningsmetoder og socioøkonomiske udregningsformler for, hvor mange penge vi får eller ikke får. 3: Sæt jer ned efter folketingsvalget, og - uanset udfaldet af valget - lav en konsekvent udligningsreform mellem de danske kommuner, som gør op med de sidste 30 års skævvridning af vores land, hvor landdistrikterne har betalt for succesen i storbyerne.

