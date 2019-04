Slut med salg af cigaretter på Tinderbox

Sommerens Tinderbox-festival bliver sidste år med salg af cigaretter i Tusindårsskoven. Det skriver Tinderbox i en pressemeddelelse.

I slutningen af februar lød det i en udmelding fra John Fogde, der er talsmand for både Northside i Aarhus og Tinderbox i Odense, at selv om de havde besluttet at stoppe med cigaretsalg på den østjyske musikfestival, så ville det ikke få konsekvenser for Tinderbox.

Nu er Tinderbox alligevel nået frem til samme beslutning, og derfor stopper de for salg af cigaretter på festivalen efter årets udgave.

- Det er den eneste rigtige vej for os at gå. Beslutningen matcher både vores gæsters og egne værdier, og vi vurderer, at beslutningen er i tråd med en generel folkestemning. Samtidig har Odense Kommune søsat meget ambitiøse tiltag, der skal være med til at sikre en røgfri fremtid, og det vil vi gerne bakke op om, siger talsmanden for Tinderbox, John Fogde.

Festivalen bliver dog ikke helt røgfri, for det vil stadig være tilladt at ryge sine medbragte cigaretter på festivalen, forsikrer talsmanden.

- Tinderbox skal fortsat være et fristed, hvor man kan hygge sig og være sammen med vennerne. Folk skal derfor fortsat have lov til at ryge deres medbragte cigaretter på pladsen. Men salg af cigaretter vil fra næste år ikke længere finde sted på pladsen, understreger John Fogde.

Ros fra kommunen

Hos Odense Kommune, der gennem tiltaget Røgfrit Odense blandt andet kæmper for, at børn og unge ikke begynder at ryge, bifalder de udmeldingen fra Tinderbox.

- Det glæder mig meget, at Tinderbox vil stoppe med salg af tobak fra næste års festival, for det er et stærkt signal til især vores unge mennesker om, at de ikke skal begynde at ryge. Vi ved, at mange føler sig fristet til at ryge, når tobakken er let tilgængelig, og derfor er dette tiltag fra Tinderbox en afgørende vigtig opbakning til vores vision om et Røgfrit Odense i 2030. Kun sammen kan vi gøre en forskel, siger formanden for Sundhedsudvalget i Odense Kommune, Kasper Ejlertsen (S).

Selvom beslutningen først træder i kraft fra næste år, går arbejdet med at sikre en fremtidig røgfri fynsk festival allerede i gang på Tinderbox 2019.

Her vil antallet af cigaretboder blive skåret ned til kun et enkelt udsalgssted, og den eksisterende Vis Hensyn-kampagne vil blive udvidet til at inkludere rygning.

Tinderbox 2019 afvikles i Tusindårsskoven i Odense fra 27.-29. juni.