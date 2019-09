Efter ballade om Aafarten: Slut med at skrive med store bogstaver til borgerne

Det er ikke i orden at skrive med store bogstaver i en henvendelse til borgerne i Odense. Det slår By- og Kulturudvalget fast, efter at politikerne tirsdag fik en redegørelse om kommunikationen mellem forvaltningen og Odense Aafart.

- Sagen her har været en øjenåbner. Kommunikationen fra kommunen til borgerne kunne have været bedre, men det har forvaltningen også allerede erkendt, siger Anders W. Bertelsen (S), der er medlem af By- og Kulturudvalget i Odense Kommune.

Sagen er kommet på politikernes dagsorden, efter at ejeren af Odense Aafart i et Facebook-opslag kritiserede kommunens måde at henvende sig til ham på.

Vinbar fik kommunen til tasterne

- Retoriken var ret hård. Det er derfor, at jeg laver det opslag, forklarede Morten Skytte den 22. august.

Blandt andet skrev kommunen:

"Da vi dags dato har konstateret, at du uberettiget har lavet en landgangsbro til en af dine både, der er blevet forvandlet til vinbar, ser vi os desværre nødsaget til at bede dig afmontere/fjerne begge dele STRAKS og uden ophold."

At denne tone ikke var i orden har forvaltningen allerede erkendt, og nu stemmer politikerne i.

- Uanset om man har retten på sin side, så skal kommunen skrive ordentligt til borgerne. Man skal ikke skrive med store bogstaver, som om man skriver til et barn. Det går ikke, siger Anders W. Bertelsen.

Vil ikke ske igen

Også rådman Jane Jegind (V) erkender, at sagen kunne have være håndteret bedre fra forvaltningens side.

- Der er ingen tvivl om, at der er røget en finke af panden fra begge sider, derfor er der aftalt møde, så man kan tale sig til rette igen, siger Jane Jegind.

Onsdag skal Morten Skytte fra Aafarten holde møde med By- og Kulturforvaltningen for at få talt ud om sagen.

- Vi har lært af sagen, og jeg kan ikke forestille mig, at der kommer en lignende sag igen, lyder det fra Anders W. Bertelsen.