Kampen mod røg: Slut med tobakspenge til arrangementer i Odense

Skal kulturinstitutioner som Brandts og Odense Symfoniorkester kunne sige ja til millionbeløb fra tobaksindustrien, når de vil afholde udstillinger og koncerter? Nej, mener Sundhedsvalget i Odense Kommune

I håbet om at gøre Odense røgfrit i 2030 lægger Sundhedsudvalget op til, at kommunens arrangementer ikke sker med finansiering fra tobaksindustrien.

Det er en dårlig idé, mener Søren Windell (K), der er rådmand i Ældre- og Handicapforvaltningen og medlem af Sundhedsudvalget.

- Det virker ikke som om, at chefgruppen, der står bag det her, har tænkt sig helt om, i forhold til hvad det kan betyde for vores by og vores kulturliv. Det kan betyde, at man vil få færre kulturelle tilbud, siger Søren Windell til TV 2/Fyn.

Udstillinger og koncerter

Rådmanden frygter, at kulturinstitutioner som Brandts ikke længere må søge eksempelvis Augustinus Fonden om penge til at lave udstillinger, fordi de har tobaksaktier. Det samme gælder Odense Symfoniorkester, der søger om penge til at lave koncerter, eller Syddansk Universitet, der får støtte af fonden til forskning.

- Det er ligesom om, at alle disse penge skal til at være blodpenge. Det tangerer makværk, siger Søren Windell.

Hvert år giver tobaksfonde som Augustinus Fonden hundredvis af millioner kroner til velgørende formål, musik og forskning. Pengene er tjent på salg af tobaksvarer.

Det er pengene fra disse tobaksfonde, som Odense Kommune herefterdags skal sige nej til, hvis det står til Sundhedsudvalget.

Augustinus Fonden har støttet en lang række fynske projekter, blandt andet i Den Fynske Landsby, på Møntergården, Brandts, Danmarks Jernbanemuseum, Svendborg Medie- og Sportsefterskole, Odense Teater, Fyns Kunstmuseum, Vikingemuseet Ladby samt renoveringen af skoleskibet Georg Stage.

Museumsdirektør ikke bekymret

Også byggeriet af det nye H.C. Andersens Hus bliver støttet med 20 millioner kroner fra Augustinus Fonden.

Og netop Augustinus Fonden får en del af sit afkast fra tobaksindustrien, da fonden ejer over 25 procent af aktierne i Scandinavian Tobacco Group.

Odense Bys Museer har mange gange tidligere modtaget penge fra fonden, men det bekymrer ikke museumsdirektøren.

- Vi skal passe på, at den der moralgrænse ikke bliver sådan helt fuldstændig vanvittig. Det er jo tilladt at ryge i Danmark, det er ganske almindeligt. Vi har i årevis haft aftale med Albani Bryggerierne - eller Unibrew, som det hedder nu - om en H.C. Andersen-øl, så nej, der satte vi heller ikke grænsen. Jeg synes, vi er ved at komme for langt ud ad den der, siger Torben Grøngaard Jeppesen, direktør for Odense Bys Museer.

Det blev besluttet på et møde i Sundhedsudvalget tirsdag aften, at politikerne i Odense skal arbejde videre med planerne om, at Odense Kommune ikke længere skal tage imod finansiering fra tobaksindustrien til events.