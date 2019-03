Sundhedsreform: Slut med usikkerhed om Nyborg Sygehus

Lars Løkke Rasmussens udmelding om de 21 akutsygehuse kom 18. marts over for Ugebrevet Mandag Morgen.

- Når jeg kommer rundt i landet, oplever jeg, at borgerne er bange for, at deres lokale sygehus lukker. Men der er jo ingen af de 21 akutsygehuse, der nu kan lukkes. Jeg kommer til at cementere deres eksistens. For når jeg bygger hele det nære sundhedsvæsen op omkring de 21 sygehuse og laver en politisk struktur, hvor vi vælger nogle borgmestre, udvalgsformænd, læger og andre mennesker ind, får jeg skabt et ambassadørkorps omkring det sygehus, sagde Lars Løkke Rasmussen til Ugebrevet Mandag Morgen .