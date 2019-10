Slut for nu med det lune efterår - nu falder temperaturen

Der er skyer på den fynske morgenhimmel, men der er fine chancer for, at solen kommer til at slå hul i skydækket i løbet af tirsdagen.

- Der er et lavtryk, der skal ind syd om Fyn, og det giver altså lidt regn til den sydlige del af Fyn og øerne, siger TV 2 Vejrets Lone Seir.

Lavtrykket giver en masse skyer over hele Fyn i det meste af formiddagen, og temperaturen er fra morgenstunden lavere, end vi har været vant til endnu i dette regnfulde men ellers ganske lune efterår.

- Det bliver op til 10 grader i formiddagstimerne, og i eftermiddagstimerne kan vi måske lægge en enkelt eller to grader til – og så er der altså chancer for, at det kan begynde at klare op fra nord, siger Lone Seir.

Hun understreger dog, at der ikke kommer til at være fuld opklaring på noget tidspunkt i løbet af dagtimerne.

Måske det ændrer sig sidst på dagen, når det i aften og natten til onsdag bliver tørt og delvis klart vejr med temperaturer ned mellem 5 og 8 grader. Vinden bliver svag til jævn fra vest.