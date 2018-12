Er det pænt eller grimt? Smagløs dans deler publikum på café i Odense

Han bevæger sig rundt i underbukser, undertrøje og med håret løst slået ud, imens han danser rundt på tæerne.

- Findes det smagløse?

- Kan vi overhovedet sige, at noget er smag? Eller er det bare noget subjektivt? Sådan spørger danser Miran Ugljen.

Til begivenheden "Smagløs Dans på Cafe Smagløs" blev publikum bedt om at sætte spørgsmålstegn ved, hvad der er smagløst.

Nogle vil måske tænke, at det er ligegyldigt. Men smagløshed er vigtigt i vores samfund. Det mener koreografen bag "Smagløs Dans på Cafe Smagløs".

- Hvis ikke vi har smagløshed, så ved vi ikke rigtig, hvad vi synes, der er smag og hvad, der er god smag og dårlig smag. Det prikker også lidt til vores fordomme i forhold til, at det er meget subjektivt at have en smag, siger Sofie Christiansen, der er både danser og koreograf.

Blandt publikummet var der dog delte meninger om, hvad smagløshed betyder for dem.

- Hvis der lige pludselig kom en jernstolpe ind, og de begynder at lave noget poledancing, så ville det være smagløst, siger Kevin Burke fra Odense.

- Jeg kan godt lide, at der er nogen, der gør noget andet. Jeg får generelt klaustrofobi, hvis ting er for pæne, så jeg kan godt lide, at der er alsidighed, siger Irene Østerlund Brunn-Schmidt fra Odense.

Delte meninger

Miran Ugljen har sammen med koreograf Sofie Christiansen brugt en uge på Den Smagløse Café i Odense til at udvikle den smasløse dans.

- Det har været en proces, hvor man skal grave inde i sig selv og i sit sind og se: Hvad synes jeg egentlig er smagløst? Hvad synes jeg er god smag? Og vil jeg danse de her ting, som jeg synes er meget smagløst? Kan jeg det?

Miran Uglijen dansede både heavy metal til "Glade Jul", spiste pølser og delte dem ud til publikum.

Efter danseoplevelsen var der delte meninger om det, publikum havde været vidne til.

- Jeg er lidt ked af, at det var så kedeligt et koncept, at koreografen havde valgt, at han (danseren, red.) skulle beskæftige sig med, siger Kevin Burke fra Odense.

- Egentlig kunne man godt have mere smagløshed. Der var plads til meget mere smagløshed, siger Irene Østerlund Brunn-Schmidt.

Smagløshed gør noget ved os

På Den Smagløse Café oplever de også, at smagløshed er vigtigt. Her har ejeren efter 23 år erfaret, at indretningen gør noget ved gæsterne.

- Der er aldrig ballade. Det der med at komme hjem i mormors stue og lave ballade, det gør man ikke. De (gæsterne, red.) slapper af, og de falder ned og sidder med benene op på stolene og flyder fuldstændig ud og kan nærmest ikke komme op igen, siger Phillip Dudzinski.

Et større projekt

Den smagløse dans på Den Smagløse Café er en del af projektet "Dance All Year Long", hvor Odense og Fyn fra juli 2018 og et helt år frem vil have et moderne danseevent hver anden uge. Det er den finske danser Taneli Törmä, der står bag. Han er international dansekunstner, og han har gennem de seneste seks år arbejdet og boet i Odense.

Med de mange danseevents vil han sætte Fyn på danselandkortet. Mindst en gang i måneden er der enten en dansevisning, en workshop, en dialog eller en præsentation.