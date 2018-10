Smart teknologi: Lars pakker løg i tæt samarbejde med robot

Vi hører så ofte om robotterne, der kommer. Men mange af os har endnu til gode at få robotterne helt ind på livet.

Men på Nordfyn er der et eksempel på, at robotterne for alvor er ved at ramme vores hverdag. På Gyldensteen Gods har de nemlig fået en robot, der er så klog, at man kan samarbejde med den.

Og det om noget så hverdagsagtigt som løg.

- Fordelen ved det her er, at hvis der for eksempel er en kasse, der kommer til at stå lidt skævt, så kan jeg gå ind og rette den uden at slukke robotten, fordi den stopper af sig selv, hvis jeg kommer for tæt på. Og når jeg går igen, så starter den igen af sig selv.

Sådan siger driftsleder Lars Fischer på Gyldensteen Gods' løgpakkeri, mens han står inde ved den robot, det hele handler om; den såkaldte Robostacker.

Robotten pakker kasser med løg på paller, men i modsætning til løgpakkeriets øvrige pakkerobotter er den ikke pakket ind i et bur. Man kan bare gå hen til den og blande sig i dens arbejde. Den er altså det, man på engelsk kalder en collaborative Robot - en samarbejdende robot.

Og det er altså smart, når man driver et løgpakkeri, fortæller ejer Frants Bernstorff-Gyldensteen.

- Vi jagter altid den sidste øre på omkostningssiden, og det kan den her robot være med til, siger han.

Betyder kortere driftstop

For robotten, der altså indtil videre blot er ved at blive testet her i godsets løgpakkeri, betyder meget kortere driftstop, hver gang for eksempel en kasse står forkert på pallen.

- Normalt holder vores maskiner stille i flere minutter, hver gang vi har et stop, fordi vi lige skal ind og rette noget. Sådan er det ikke med den her, siger Lars Fischer.

Og når man pakker løg. Så tæller hvert minut altså.

- Du skal regne med, at vi i et normalt år pakker mellem seks og syv millioner net med løg. Så skal der ikke mange sparede sekunder til på hvert net, før det bliver en rigtig fin forretning, siger Frants Bernstorff-Gyldensteen.

Collaborative Robot En collaborative robot - forkortet cobot - er beregnet til at arbejde side om side med mennesker om en fælles opgave. På dansk kan man kalde den en samarbejdende robot.

Det står i kontrast til andre robotter, som er designet til at arbejde alene med sin egen opgave i et afspærret område.

Cobots er komplekse maskiner, som ud over at løse en given opgave er udstyret med sikkerhedssensorer og software, der skal sikre de mennesker, som arbejder omkring den.

Der findes mange udgaver af den såkaldte cobot. Både Universal Robots' og MIRs robotter kan betegnes som cobotter.

Robot er resultat af robotklynge

Historien om Robostacker handler dog ikke bare om effektiviseringer på et nordfynsk løgpakkeri. Den er også et konkret eksempel på, hvordan virksomhederne i den fynske robotklynge kan have gavn af hinanden.

Pakkerobotten stopper, når man kommer i nærheden af den, fordi den er udstyret med den samme sensor, som den - i hvert fald i robotkredse - verdenskendte selvkørende robot MIR er udstyret med.

- Der er jo ingen grund til at opfinde den dybe tallerken. Det, som andre har succes med skal vi jo lære af og sige: "Hvordan kan vi så udnytte det i vores situation."

Det fortæller Mogens Rosenvang, direktør i firmaet MRN A/S, der har opfundet den samarbejdende pakkerobot. Formanden for MRN A/S er nemlig Niels Juel Jacobsen, manden deropfandt MIR.

- Niels er jo dygtig og erfaren inden for det område her, og han er jo rigtig dygtig til at få ting til at virke i praksis, siger Mogens Rosenvang.

Og det samarbejde kommer altså nu det nordfynske Gyldensteen Gods til gode.

Pakkerobotten er stadig blot ved at blive testet. Det helt store fokus er sikkerheden. Men der er gode chancer for, at den får lov at blive, mener driftsleder Lars Fischer.

- Vi kunne godt forestille os, at vi satte en lignende robot over på vores andre pakkemaskiner.

