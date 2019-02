Fik nej til mere at drikke: Smed flaske i hovedet på bartender

En fest på et kollegie på Elmelundsvej i Odense tog en drejning, da en af deltagerne ikke måtte få udskænket mere alkohol i baren. Det fortæller vagtchef Steen Nyland hos Fyns Politi.

- En ungersvend bliver sur over, at han ikke kunne få mere alkohol udskænket, fordi man vurderede, at han havde fået rigeligt, siger vagtchefen.

Anmeldelsen går ifølge vagtchefen på, at den unge mand kaster en flaske i hovedet på bartenderen, der ikke vil give mere til den berusede festdeltager.

Ifølge vagtchef Steen Nyland fra Fyns Politi skete hændelsen kort før, at politiet natten til lørdag klokken 00.13 modtog anmeldelsen.

Hvis den unge mand bliver sigtet og dømt, står han ifølge vagtchefen til en straf inden for voldsparagraffen.

Nægtede at oplyse sit navn

Men udover en eventuel straf for vold mod bartenderen, har han ifølge vagtchefen også overtrådt retsplejeloven.

Den unge mand nægtede nemlig at fortælle politiet, hvem han var. Og det er ifølge vagtchefen i strid med retsplejeloven, da man skal oplyse sin rigtige identitet.

- Han vil ikke oplyse, hvem han er. Så kommer han med ind. Nu sidder han herinde og skal afhøres, fortæller vagtchef Steen Nyland fra Fyns Politi lørdag formiddag.

Politiet kan ikke oplyse alderen på hverken den unge mand eller bartenderen.

Ifølge vagtchfen skete der ikke noget alvorligt med bartenderen, da han blev ramt af flasken.