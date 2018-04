Smertefri Nicki Pedersen gør comeback med succes

Speedwaykøreren Nicki Pedersen blev topscorer for Tarnow i danskerens første løb i 11 måneder.

Den danske speedwaykører Nicki Pedersen kørte søndag sit første speedwayløb, siden han for 11 måneder siden brækkede en nakkehvirvel under et løb i Holsted, hvilket bragte karrieren i fare.

Danskerens comeback blev en stor succes. I sit debutløb for polske Tarnow blev han topscorer i sejren over Zielona Gora foran 10.000 tilskuere.

Nicki Pedersen scorede 13 point, hvilket var et point mere end holdkammerat og landsmand Kenneth Bjerre.

Læs også Nicki Pedersen har fået sin dom: - Jeg har fået dødsstødet

Vigtigst for Nicki Pedersen var det, at han kunne gennemføre løbet uden smerter.

- Det var mit første løb i 11 måneder, det var både vemodigt og ret lækkert. Jeg havde ingen problemer eller smerter, selv om jeg var drænet for kræfter efter løbet, siger Pedersen.

Samtidig glæder det fynboen, at han viste, at han ikke på nogen måde er færdig, som flere konkurrenter ellers har ment.

- Det var sindssygt vigtigt for mig at komme tilbage med et ordentligt brag. Jeg havde sat næsen op efter 10-11 point, men 13 point viser bare, at jeg virkelig er skarp, og jeg har brugt testdagene op til løbet rigtig godt.

- Jeg vil ikke sige, at jeg er overrasket, for jeg vidste godt, at min cykel kunne rende stærkt. Jeg lavede to dårlige starter, men jeg havde farten til at køre forbi de andre alligevel, siger Nicki Pedersen.

Han er VM-seriens eneste dansker i år. Den tredobbelte verdensmester fik et wildcard til VM-serien, som begynder 12. maj i Polen.

Han skal bruge tiden frem til grandprixet i Warszawa til at få en endnu bedre fornemmelse af at køre løb om point igen.

- Følelsesmæssigt er jeg, hvor jeg skal være. Jeg føler mig overhovedet ikke rusten, jeg skal bare have kørt endnu flere løb og have testet mit grej, så jeg kan stå endnu skarpere til grandprixserien om en måned.

- Hvis der var et VM-grandprix i morgen, ville jeg føle mig helt klar, siger Nicki Pedersen.