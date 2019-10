Smerter i ryggen skal bekæmpes på Fyn

Knap en million danskere er de seneste 14 dage blevet påvirket af smerter i ryggen. Et nyt projekt mellem Svendborg Kommune og Fyns to største vidensinstitutioner skal gøre noget ved problemet.

Hvis du har haft ondt i ryggen på det seneste, så er du ikke den eneste. Det er den hyppigste årsag til sygedage i Danmark.

Et samarbejde mellem UCL, SDU og Svendborg Kommune skal nu forsøge at bekæmpe smerterne i ryggen. De næste tre år har de tre institutioner nemlig valgt at investere i projektet "Av min ryg".

- Vi tror på, at det er en investering, der kan betale sig rent økonomisk, fordi vi som kommune får mere viden på området. Det kan medvirke til færre udgifter til sygedagpenge og førtidspension, og at flere kan forsørge sig selv, siger Svendborgs borgmester Bo Hansen.

Borgeren skal blive bedre til at håndtere smerter

Forskningsprojektet skal ledes af en af landets førende rygforskere Per Kjær. Han er professor på SDU og forskningsleder på UCL.

- Vi vil starte med at skabe et overblik over, hvordan det går kommunens borgere med ondt i ryggen. Vi vil også undersøge, hvilke forløb, ventetider og udgifter, der er i forhold til de borgere, siger Per Kjær.

Projektet skal blandt andet undersøge de eksisterende tilbud og se, om der er nogle af procedurerne der kan ændres, så det gavner både borgere og kommune.

Derudover handler projektet om at give borgerne nogle bedre værktøjer til at håndtere smerterne både fysisk og mentalt.

- Borgeren skal vide, hvad man selv kan gøre fysisk og mentalt, når smerterne opstår. Fokus skal væk fra tanken om, at ondt i ryggen skal behandles og kureres. Det kan det ikke. Det kommer og går. Borgeren skal have nogle værktøjer og rutiner i hverdagen, der både lindrer kroppen og tankerne, siger Per Kjær.

En af vejene går igennem det sundhedspersonale, som en borger med ondt i ryggen vil møde. De skal blive bedre til at vejlede borgeren i, hvordan smerten kan håndteres eller forebygges.

- Målet er, at borgernes adfærdsændring vil have positiv indvirkning på borgerens hverdag og livskvalitet. Og i sidste ende reducere samfundets udgifter, siger Per Kjær.