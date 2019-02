Mæslingeudbrud på Fyn: Smittet er medarbejder på HF og VUC Fyn

Mandag blev det bekræftet, at endnu et udbrud af mæslinger er registreret på Fyn. Denne gang er der tale om en administrativ medarbejder på HF og VUC Fyn i Odense.

Det bekræfter kommunikationskonsulent Mark Lodberg fra HF & VUC Fyn over for TV 2/Fyn.

- Det er en administrativ medarbejder, der er blevet smittet. Vi fik det at vide i slutningen af sidste uge og informerede medarbejdere og kursister henover weekenden.

- Vi har rådført os med embedslægen, der har sagt, at vi skal informere medarbejdere og kursister, som er i risiko for at blive smittet, og anbefalet, at de skal vaccineres senest i dag (mandag, red.), siger han til TV 2/Fyn.

Ikke mistanke om flere smittede

HF og VUC Fyn har på nuværende tidspunkt ikke mistanke om, at flere personer er blevet smittet med mæslinger. Det er dog ikke til at sige på nuværende tidspunkt, hvor længe den pågældende medarbejder har været på arbejde efter at være blevet smittet med mæslinger.

Det siger kommunikationskonsulent Mark Lodberg.

- Det er svært at sige. Der kan jo gå 8 til 11 dage, før symptomerne kommer, siger han og understreger, at man på nuværende tidspunkt ikke har nogen idé om, hvor smitten er opstået.

Bliv hjemme

Mark Lodberg råder alle medarbejdere og kursister på HF og VUC Fyn, som har mistanke om at være smittet med mæslinger, til at blive hjemme og søge læge.

Mæslinger er en akut sygdom, der normalt begynder med høj feber, forkølelse, hoste og øjenirritation i nogle dage. Temperaturen kan herefter falde til normalt niveau og senere stige igen.

Har du brug for at tale med en læge, er det vigtigt, at du tager telefonisk kontakt og ikke møder fysisk op til konsultation, da mæslinger er en aldeles smitsom sygdom.

Nu er der tale om et udbrud

Med udbruddet af mæslinger på Fyn er der nu registreret fem tilfælde af mæslinger i Danmark. Udover medarbejderen på HF og VUC Fyn er en ung mand i København også smittet med mæslinger.

- Foreløbig ved vi kun, at manden fra Fyn har haft kontakt til et allerede kendt tilfælde af mæslinger, mens smittekilden er ukendt for manden fra København, siger afdelingslæge Peter Henrik Andersen fra Statens Serum Institut.

Ud af de fem tilfælde af mæslinger, som aktuelt er registreret i Danmark, er to personer smittet i forbindelse med en rejse. Ét tilfælde er smittet af en kendt kontakt, og de sidste to tilfælde er smittet i Danmark uden kendt smittekilde. Det skriver Statens Serum Institut.

- Det vurderes, at der nu cirkulerer mæslingevirus i Danmark, og vi kan forvente flere tilfælde i de kommende uger, siger Peter Henrik Andersen.