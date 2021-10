Smittetallet på Langeland stiger voldsomt

I antal smittede drejer det sig om 12 flere smittede de seneste syv dage. Tirsdag var der 17 smittede. Onsdag er der 29 smittede over de seneste syv dage på Langeland.

Det samlede antal smittede for hele det fynske område stiger ligeledes fra tirsdag til onsdag.

Onsdag er tallet oppe på 487 smittede over de seneste syv dage. Det er kun i Kerteminde, Middelfart og Nordfyns kommuner og på Ærø, at tallet ikke er steget.

Positivprocent på 1,99

På landsplan er yderligere 1.871 personer er testet coronapositive.

De er fundet i 94.240 PCR-prøver, og det giver en positivprocent på 1,99, viser SSI's tal.

1.871 smittede er blandt de højest registrerede daglige smittetilfælde i år. Man skal tilbage til begyndelsen af januar for at finde et tilsvarende højt tal, skriver Ritzau.

Sammenlignet med den seneste tid er positivprocenten til den høje side. Den overgås dog af positivprocenten sidste weekend, hvor den både lørdag og søndag var over to procent.

På landets sygehuse er der onsdag indlagt 200 patienter med corona. Det er fem flere end tirsdag.

Ud af de 200 indlagte er der 23 patienter, som er på intensiv, og af dem er der 12, som får hjælp af en respirator.

Der er registreret fem nye coronarelaterede dødsfald. Dermed er der nu 2.708 coronarelaterede dødsfald i alt i Danmark.