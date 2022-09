Smugkig: Valdemars Slot-indbo for millioner til salg på auktion

Hos auktionshuset Bruun Rasmussen er man beæret over at have fået lov til at løfte opgaven.

- Vi er rigtig glade for og meget stolte over at være blevet valgt til at sælge de her emner. Lige nu arbejder vi på at få det bedste resultat overhovedet muligt ud af det for vores kunde, siger Kasper Nielsen.

Indboet fra Valdemars Slot fulgte ikke med i købet, da Louise Albinus overtog slottet. Det har medført, at slottet er lukket for offentligheden.