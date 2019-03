For mange skyder genvej: Smutvejskørsel spærrer vej

Letbanearbejdet på Nyborgvej og Ørbækvej får mange bilister til at skyde genvej og køre uden om bøvlet ved i stedet at køre fra Ejbygade over Vedbendvej for at komme ud til Nyborgvej.

Det har fået Odense Kommune til at spærre Vedbendvej for gennemkørsel.

Vedbendvej har også tidligere været spærret for gennemkørsel på grund af smutvejskørsel efter letbanearbejde i krydset Nyborgvej og Ejbygade.

Men efter i en periode at have været åben, er vejen altså nu igen spærret.

Der er ikke sat dato på, hvor længe Vedbendvej skal være spærret for gennemkørsel.