Snarrådig ung kvinde opdager indbrudstyve

En ung kvinde et sted i tyverne var ude at gå en tur på Kristiansdal Alle i Dalum torsdag aften ved 21-tiden. Hun går forbi et hus, hvor hun hører noget pusle.

Huset er helt mørklagt, og hun er ikke i tvivl om, at hvis det pusler, må det være fordi, der er noget galt. Hun ringer til sin far, der bor lige i nærheden.

Faren, der 50 år gammel, kommer susende og undersøger huset. Han ser to personer stikke af fra huset og ringer efter politiet.

- Det er en snarrådig ung kvinde, som faktisk får startet indfangelsen af de her tyveknægte, siger vagtchef ved Fyns Politi, Thomas Bentsen.

Nemmere i gamle dage

Fyns Politi ankommer og får standset et køretøj, der kører fra adressen.

- Vi er sikker på, at det er dem, fordi vi finder indbrudsværktøjer og affekter, der stammer fra det indbrud, siger Thomas Bentsen.

Nu sidder de to indbrudstyve, der begge er 29 år og fra Odense i brummen hos politiet. Deres sag skal nu vurderes med henblik på at fremstille dem.

Indbruddene er en svær størrelse at opklare, hvis ikke man fanger tyvene på fersk gerning, så Fyns Politi er taknemmelige for pigens hurtige reaktion.

- Det er sådan noget vi sætter pris på. Indbrudstyvene er blevet dygtigere, eller også er det nogen, der forsvinder ud af landet. Det var nemmere dengang, det var den lokale nede i byen, som alle vidste hvem var, siger Thomas Bentsen.