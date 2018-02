Sne giver travlhed i lufthavnen

Onsdagens snefald skabte travlhed i lufthavnen i Beldringe. Selv om det er lavsæson for flyvninger, skal banen være klar til at modtage fly.

Både små og store snerydningsmaskiner har været i gang lige siden morgenstunden i Hans Christian Andersen Airport lidt nord for Odense.

- Vi gør, hvad vi kan for at holde banerne fri for sne. Vi har nogle større maskiner til banerne og lidt mindre maskiner til udeomsarealerne, fortæller Rasmus Nielsen, der er driftsmedarbejder i lufthavnen.

Banerne skal holdes fri fra morgen til aften, så både små og store fly kan lande uden problemer. Tirsdag har der været to sneryddere på arbejde fra morgenstunden.

- Vi skal have ryddet så meget, som vi kan nå, hvis vi har flyvning. Vi har en prioriteringsliste, der fortæller, hvad vi skal rydde først. Det er landingsbanen og forpladsen først, fortæller Niels Skovbølling, der er driftsmedarbejder i lufthavnen.

Fly kan ikke så godt tåle salt, så lufthavnen må bruge andre midler til at smelte is og sne.

- Vi bruger noget der hedder aviform, som vi har både i granulat og væskeform, så det bruger vi i stedet, fortæller Niels Skovbølling.