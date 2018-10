Sne på vej til Fyn - nyd weekendens sol

Det er nu man skal glæde sig over det for årstiden fine vejr med sol og temperaturer.

TV 2 Vejret har nemlig kigget i krystalkuglen, og vover nemlig pelsen og spår, at der meget vel kan falde sne søndag i næste uge.

Sneen kan være smuk, mens den er i luften, men kan ikke overleve, efter den er landet. Faktisk er den bedste mulighed for vinterklæder, at der også kan optræde haglbyger. Hagl er nemlig længere om at smelte end sne, skriver TV 2 Vejret, og tilføjer:

De steder i landet, hvor der er størst mulighed for vinterlige byger er på Fyn, Djursland og Nordvestsjælland. Betegnelsen vinterlige byger dækker over, at det er tøvejr, men bygerne kan alligevel have et islæt af hvidt i sig.

Prognose med temperaturer for søndag 28. oktober. I forbindelse med byger kan temperaturen falde til tre grader. Foto: TV 2 VEJRET / Grafik

Men inden det når så (h)vidt, skal vi gennem en weekend med blandet vejr før den nye uge byder på kuldefrembrud.

Således passer weekendens vejr fuldstændig med årstiden, og bliver derfor noget anderledes end efterårsferiens første weekend. Her blev der lørdag eftermiddag målt historiske 24,3 grader i Store Jyndevad i Sønderjylland.

Efterårsferien går således på hæld med sol og lidt dryp fra oven, men ikke mere end at vejret indbyder til udendørsaktiviteter i have, skov eller ved vandet, skriver TV 2 Vejret.

Temperaturen lørdag når op til cirka 13 grader, mens temperaturerne søndag på Fyn vil lande et sted mellem 10 og 12 - varmest i Svendborg-området og på Langeland.

