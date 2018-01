Sneen falder torsdag: Se, om du skal ud med kosten

Torsdag kan sydfynboere risikere at skulle ud at feje fortove. TV 2 Vejret forudser, at der vil falde mellem to og tre centimeter sne.

Sneen vil falde over Sydfyn og øerne torsdag over middag, og det kan blive nødvendigt at skrabe eller feje sne fra fortovet. Læs også Torsdagens stormvejr bliver til fynsk snevejr Det varsler TV 2 Vejret. Et lavtryk syd om Danmark giver ifølge vejrvært Lone Seir voldsomt vejr i det nordtyske, og det er resterne heraf, der risikerer at give hvidt nedbør til sydfynboerne. - Måske kan der komme to til tre centimeter, hvis det går højt for sig, fortæller hun. Til gengæld vil den nordlige del af Fyn kun få ganske få snebyger. Her får fynboerne i stedet kig til solen. Temperaturerne sniger sig i løbet af dagen lige over frysepunktet, og det betyder, at noget af nedbøren over både Syd- og Nordfyn kan falde som slud. Der er dog ikke risiko for fygning. Vinden kommer i første omgang fra øst, men drejer langsomt over i en nordlig vind. De kommende dage vil enkelte snebyger igen falde over det fynske, mens solen stadig får lov til at blive set.