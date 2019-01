Sikkert og vist: Sneen kommer til Fyn torsdag

Torsdag eftermiddag og aften er der snebyger på vej. Det er sikkert og vist.

Men præcis hvor sneen falder - og hvor meget - er fortsat meget usikkert. Nogle bliver snydt, mens andre formentlig får mere end TV 2 Vejrets prognoser viser.

Beregningerne indikerer, at snebygerne både kan falde på Fyn og flere andre steder i landet.

Årsagen til usikkerheden er, at sneen falder som byger på bagsiden af en front - og at der desuden er mulighed for dannelse af et lille nyt lavtryk over eller omkring Danmark. Hvis det sidste sker, kan der lokalt komme noget mere sne.

Torsdagen begynder dog ikke særlig vinterlig, forudser TV 2 Vejret. En front med regn og slud åbner dagen i de sydlige og østlige egne af landet. Ved middagstid vil man kunne måle temperaturer på mellem 1 og 4 grader med en frisk til hård vind fra en vestlig retning.

Om eftermiddagen falder temperaturen, og når aftensmaden indtages, vil det være med frostvejr i stort set hele Jylland. Også i de østlige egne nærmer vi os frysepunktet. Alle byger vil torsdag aften falde som sne. Det vil medvirke til, at fredag morgen bliver lysere end længe set.

