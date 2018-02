Sneen kommer tilbage torsdag

DMI og TV 2 Vejret varsler, at sneen kommer tilbage henover landet i løbet af torsdag. Hen ad eftermiddagen rammer det Fyn med risiko for glatte veje.

Det kan blive en kold fornøjelse for fynboerne at komme hjem fra arbejde torsdag eftermiddag. En front arbejder sig i disse timer fra Storbritannien mod Danmark, hvor den vil ramme i løbet af torsdagen.

Ifølge både TV 2 Vejret og DMI bringer fronten enkelte steder op til fem centimeter sne. Samtidig blæser det op fra syd med en frisk vind til kuling, der giver risiko for snefygning og glatte veje torsdag eftermiddag på Fyn.

Nedbøren kan starte som regn eller slud, men vil hurtigt slå over i sne. Når fronten er passeret, forventes det, at temperaturen stiger til et par graders varme. Sneen vil derfor være væk de fleste steder i løbet af fredagen.

Sneen bliver dog ikke væk længe, da TV2 Vejret spår, at næste uge igen for alvor bliver med frost og snebyger.