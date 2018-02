Sneen vælter ned over Fyn: Se fynboernes billeder

Fynboerne har tirsdag morgen sendt billeder af snevejret ind. Mere sne og isnende kulde er på vej til det fynske.

De fleste fynboer er tirsdag morgen vågnet op til snevejr, snefygning, isnende kulde og glatte veje.

Dele af Fyn kan i løbet af dagen forvente over ti centimeter sne. Allerede fra morgenstunden har fynboerne sendt billeder af vinterfænomenet til TV 2/Fyn.

Herunder giver vi dig et udpluk. Du kan også sende dine billeder og videoer ind til TV 2/Fyn via tv2fyn.dk eller dele dem på Facebook. Artiklen vil løbende bliver opdateret med friske snebilleder.

Læs også Store mængder sne på vej: Sådan rammer snevejret Fyn

Det sneede tidligt tirsdag morgen. Foto: Mette Nielsen

Et snebillede fra Odense. Foto: Ketty Plichta Jensen

Vestfyn får mest sne

Det er især Nord- og Vestfyn, der kommer til at få mest sne, meddeler TV 2 Vejret. Her har Vejdirektoratet også tirsdag morgen advaret om glatte veje, og der er også risiko for snefygning på store dele af Fyn.

I Assens mærker man også sneen. Mere er på vej til området. Foto: Inge og Herbert Duus Tyszak

Snefygningen skyldes en frisk vind til kuling på op mod 15 meter i sekundet fra øst samt løs sne eller let snefald.

Snefygningen kan medføre lukning af udsatte veje og dannelse af snedriver, nedsat sigt og risiko for standsning af kollektiv trafik.

Ifølge Fyns Politi har der i løbet af nattetimerne dog ikke været nogen færdselsuheld på grund af det glatte føre eller snefygningen. Det oplyser vagtchef Torben Jakobsen tirsdag morgen ved femtiden.

Den isnende kulde kommer til at gå gennem marv og ben fra morgenstunden. Tirsdag morgen vil det ifølge TV 2 Vejret føles som 13 minusgrader på Fyn på grund af den hårde østenvind.

Se, hvordan snevejret rammer Fyn i løbet af tirsdagen:

00:30 Video: TV 2 VEJRET Luk video

Flere billeder

I Brylle er græsplanen også dækket af et fint lag sne. Foto: Sandra Larsen

Snevejr i Assens. Foto: Ditte Schmidt Madsen

Snevejr i Assens. Foto: Tina Lund Nielsen

Snevejr i Ellested Foto: Mette Christensen

Snevejr i Assens Foto: Bente Hansen

Snevejr i Gelsted. Foto: Sten Jensen

Snevejr i Skallebølle. Foto: Maria Agner

Snevejr i Ebberup. Foto: Charlotte Kindberg

Der er brug for en sneskraber tirsdag morgen. Foto: Brian Rasmussen

Også på Twitter deler fynboerne billeder af snevejret:

TV 2/Fyns reporter har også fanget et billede af snevejret og snefygningen ved Beldringe.

Kør forsigtigt. Vejene er glatte, og snefygningen kan påvirke trafikken. Foto: Ole Holbech

Masser af sne på Fynske Motorvej - det giver store forsinkelser. Foto: Ole Holbech

Her er det fra Søndersø Foto: Ole Holbech

Det er dog ikke hele Fyn, der har fået sne tirsdag morgen.

Det er dog ikke alle, der har så meget sne. Her i Espe er græsmarkerne fortsat grønne. Foto: Maja Stokholm Poulsen