Snekaos over Sydfyn: Mere sne falder torsdag

Sneen raser over Sydfyn, og der er mere på vej torsdag.

Onsdag er sneen faldet over den sydlige del af Fyn. Kombinationen af kraftig blæst har skabt et regulært snekaos på vejene.

På Tåsinge bøvlede store lastbiler med at komme op ad bakkerne, og der opstod derfor kø over en stor del af øen. Sneplove forsøgte af flere omgange at rydde vejene, men vinden sprøjtede hurtigt vejene hvide igen.

På Madsegyden på Tåsinge stak Charlotte Vogn en tommestok i sneen. 27 centimeter var der faldet onsdag eftermiddag, mens sneen stadig dryssede fra himlen.

I Faaborg måtte bilister på Sundvejen også køre forsigtigt for at undgå uheld. Sne på vejene og en rusken i vinden betød, at sigtbarheden var meget ringe.

Sneen fortsætter

På Twitter skriver Fyns Politi, at meget kraftigt snefald med fygning fra Kirkeby nord for Svendborg og sydpå hen over Tåsinge og Langeland skaber trafikale problemet.

- Snefaldet fortsætter formentlig flere timer hen over aftenen og natten. Det kan betyde veje fyger til. Ingen grund til at køre ud i vejret, hvis du kan undgå det, skriver politiet.

Ifølge TV 2/Vejret fortsætter vejret i samme stil torsdag.

Det vil fortsat være koldt og blæsende med flere snebyger. Særligt slemt ser det ud til at blive over det sydfynske, Ærø og Langeland.

Torsdag er der igen er risiko for snefygning.

