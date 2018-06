Sniger-kig: Lasse skal se Guns N' Roses fra tårnets top

På toppen af et stillads skal to venner nyde udsigten til Guns N' Roses på Dyrskuepladsen i Odense.

I omegnen af 900 kroner skiller Lars Malmros og en kammerat fra de 40.000 mennesker der i aften stimler sammen på Dyrskuepladsen i Sanderum for at se og høre det legendariske 90'er-band Guns N' Roses.

Men hverken Lasse eller kammeraten er misundelige.

Lasse bor nemlig klos op ad pladsen og sammen har de bygget et stillads op i tårnhøjde. På toppen kan de under en parasol i ro og mag skue over pladsen og se scenen med Axl Rose, Slash og de andre medlemmer af bandet.

Men mon Lasse er bare en smule misundelig over, at blandt andet hans venner skal ind på pladsen?

- Ææææhhhh, nej. Vi har toilet og mad og sådan nogen ting her. Det bliver bedre her. Håber jeg, siger Lasse til TV 2/Fyns udsendte reportagehold.

Ifølge planen vil Guns N' Roses gå på scenen på et tidspunkt mellem 19.15 og 20.00.

Men allerede nu har de første gæster taget de bedste pladser efter porten blev åbnet klokken 15.00.

