Klima-mor indrømmer: Snød med strudsekød i burgeren for at gavne miljøet

- Altså...

Indrømmelser kræver nogle gange små pauser. Kunstpauser på op til et par sekunders varighed. Sådan er det også for Anne Hjortenberg fra Svendborg. Hvorefter hun - tilsat et grin - fortæller sin historie.

- Min datter sagde på et tidspunkt, at hun meget gerne ville have en burger med oksekød. Jeg skiftede oksekødet, som vi jo helt har taget ud af vores madlavning, ud med strudsekød. Hun var begejstret. Også da jeg afslørede, at jeg havde byttet om kødet, indrømmer Anne Hjortenberg.

Genbrugstøj frem for nyt

Hun er mor til to børn og en af i alt fire familier, der de seneste tre måneder har forsøgt at gøre en forskel for klimaet. Det gør man ved at nedbringe sit CO2-udslip, og der er oksekød en af de store synder, da dansk produceret oksekød har et klimaaftryk på 13,9 kg CO2.

Jeg var til en konfirmation i Oslo, hvor jeg sad og begyndte at pille oksekødet ud af retten. Der tænkte jeg, at det var idiotisk, for det var jo lavet Anne Hjortenberg

- Det har været nemt at ændre på sin hverdag - a walk in the park. Vi har også ændret på vores tøjforbrug. Vi køber ikke nyt tøj, men jagter noget brugt. Og hvis vi køber noget nyt, så skal det være kvalitet, fortæller Anne Hjortenberg.

Helt nemt er det dog ikke. Heller ikke hos denne klimafamilie.

Læs også Til kamp for klimaet: Fynske familier har gjort en stor forskel med små midler

- Min mand arbejder i skoven og har brug for noget kraftigt arbejdstøj. Han vil ikke gå på kompromis og købe brugt. Til gengæld har han ret i, at det, han køber, også holder mange år, siger Anne Hjortenberg.

Kødfri hverdag

Hvordan det så er gået i det store, tre måneder lange forsøg, får hun og de andre familie afsløret på Naturama onsdag den 27. november. I et samarbejde mellem den grønne organisationer Go2Green og Det Økologiske Råd er der blevet regnet. TV 2/FYN Event står for afsløringen af tallene.

Tilmeld dig her:

- Hos os er oksekødet forsvundet ud af madlavningen. Jeg vil ikke længere invitere gæster på oksekød. Men jeg er ikke fanatiker. Jeg var til en konfirmation i Oslo, hvor jeg sad og begyndte at pille oksekødet ud af retten. Der tænkte jeg, at det var idiotisk, for det var jo lavet. Så vi har opnået nogle ændringer der er kommet for at blive, håber Anne Hjortenberg og ser frem til at få det endelige resultat på tre måneders kamp for klimaet.

Læs også Minister om klimaneutralt flybrændstof: Rigtig god idé, men ...