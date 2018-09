Snuppet ved grænsen: Teenager svindler sig til Audi

En 18-årig mand er blevet anholdt ved grænsen i en stjålen Audi fra Faaborg.

En ung mand kørte mod grænsen i en sjålen Audi torsdag aften. Klokken 19.30 blev Fyns Politi kontaktet af politiets udlæninge- og kontrolafdeling, der havde standset den 18-årige teenager i den stjålne bil.

Onsdag var biltyven i Faaborg under påskud af at være interesseret i bilen, der var sat til salg til 155.000 kroner. Samme dag kørte han med bilen, mens sælger troede, at pengene var overført.

- De kører en prøvetur sammen, og manden viser efterfølgende, at han har overført 155.000 kroner på sin mobiltelefon. Det finder så bare ikke sted, fortæller Fyns Politis vagtchef Lars Thede.

Andet tyveri

Manden er desuden mistænkt for at have lavet præcis samme trick i juni. Dengang stjal han en bil, der kostede 60.000 kroner.

- Han har svindlet sig til to køretøjer. Han sidder på politigården nu - sigtet for bedrageri, fortæller Lars Thede.

Vagtchefen har ingen informationer om, hvad der er sket med bilen, der blev stjålet i juni.

Lars Thede har heller ingen oplysninger om, hvordan biltyven har dokumenteret overførslen af penge.

- Men i begge tilfælde har han virket meget troværdig og tillidsvækkende, fortæller han.

Den 18-årige mand er af udenlandsk herkomst uden adresse i Danmark.

