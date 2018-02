Social cafe tvinges til at flytte, men hvorhen?

Den sociale cafe - Cafe Paraplyen - må finde en ny beliggenhed, da deres vante omgivelser på Nørregade skal rives ned.

Cafe Paraplyen i Odense er tvunget til at finde nye lokaler. Det er den, fordi Odense Kommune har givet tilladelse til, at bygningens nye ejere må rive den ned. Det bekymrer lederen af Paraplyen, Marianne Kragmann, at cafeen må flytte fra beliggenheden i Nørregade.

Marianne Kragmann er især bange for, at Cafe Paraplyen ikke kan fastholde sin lette tilgængelighed efter flytningen.

- Hvis man for eksempel skal til at skifte bus eller til at gå længere som dårligt gående, så frygter jeg, at vi mister nogle af vores gæster, siger lederen.

Derfor er den nye beliggenhed, ifølge Marianne Kragmann, afgørende for Cafe Paraplyen. Det er gode muligheder for offentligt transport og en placering i et latinerkvarter a la Nørregade, der vægter højt i kriterierne.

- Der er ingen tvivl om, at vi stadigvæk skal ligge i midtbyen. Vi skal hverken være en pensionistcafe på Nyborgvej eller en turistcafe på gågaden, siger Marianne Kragmann.

Håber på hjælp fra kommunen

Cafe Paraplyen og Marianne Kragmann håber at få hjælp til boligsøgningen fra kommunens By og kulturforvaltning.

- Men jeg er så positivt indstillet, at jeg da håber, at hele Odense by vil hjælpe os med at finde en ny beliggenhed til Cafe Paraplyen, siger Marianne Kragmann.

Næsten 150 mennesker benytter dagligt Cafe Paraplyen. Lokalerne på Nørregade er velkendte for gæsterne, da Cafe Paraplyen har lejet sig ind i snart 30 år. Tidligst den 1.februar 2019 må gæsterne begynde at vænne sig til nogle nye omgivelser.

