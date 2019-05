Venstre ønsker billigere udenlandsk arbejdskraft: Socialdemokrat og DF'er frygter løntrykkeri

418.000 kroner.

Så meget skal en udlænding fra et ikke-EU-land hvert år tjene, hvis han eller hun vil bo og arbejde i Danmark.

Men hvis det står til Venstre, Konservative og Liberal Alliance skal det beløb sænkes til 330.000 kroner.

Jeg er bekymret på vegne af de danske virksomheder. De efterlyser udenlandsk arbejdskraft Kristian Guldfeldt, folketingskandidat, Konservative

- Vi ønsker at gøre Danmark rigere, så vi har råd til den velfærd, som bliver efterspurgt. Derfor skal vi hjælpe de virksomheder, der mangler arbejdskraft, forklarer folketingskandidat Jane Heitman (V) til et TV 2/Fyn debatmøde tirsdag.

Men det ønske skal ikke opfyldes ved at pille ved den nuværende beløbsgrænse for udenlandsk arbejdskraft, mener Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet.

- Vi vil ikke være med til at indføre løntrykkeri i forhold til de danske arbejdere. Vi er nødt til at sætte den her beløbsgrænse (ved 418.000 kroner, red.), lyder det fra den socialdemokratiske folketingskandidat Erik Christensen under tirsdagens debat.

Han bliver bakket op af Dansk Folkeparti.

- Vi har over 105.000 arbejdsløse i Danmark plus en masse arbejdsløse i EU. Hvorfor skal importere arbejdskraft og dumpe lønnen, spørger folketingskandidat Pernille Bendixen (DF).

Konservative: Virksomhederne efterlyser udenlandsk arbejdskraft

Ifølge folketingskandidat Kristian Guldfeldt (K) vil en lavere beløbsgrænsen for udenlandsk arbejdskraft hjælpe virksomhederne.

Udenlandsk arbejdskraft I marts var der 11.883 fuldtidsbeskæftigede udenlandske statsborgere i de fynske kommuner.

Samme måned i 2018 lå det tal på 11.246 udenlandsk statsborgere.

Langt størstedelen kommer fra EU-lande eller Norge, Island, Schweiz, og Østrig. Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

- Jeg er bekymret på vegne af de danske virksomheder. De efterlyser udenlandsk arbejdskraft, fortæller han.

Ifølge folketingkandidaten vil løntrykkeri og social dumping ikke blive en konsekvens af en lavere beløbsgrænsen.

- Jeg undrer mig over fokuset på løntrykkeri. Vi har virksomheder, der skriger på specialiceret arbejdskraft. Skal de bare holde pause, indtil man har fået uddannet de ingeniører, der er brug for, spørger han.

Han bliver suppleret af Jane Heitmann:

- Det er ikke beløbsgrænsen, der er skyld i, at nogle udlændinge overnatter i en container. Vi skal have sænket beløbsgrænsen, så vi kan få rekrutteret den arbejdskraft, som erhvervslivet efterspørger, forklarer venstrekvinden.

Den giver Erik Christensen ikke meget for:

- Jane, hvis du kan finde en dansk tømrer, der går for 350.000 kroner om året, så tager vi en danskvand, når du møder sådan én. Men det gør du ikke.

- Jeg deler ikke den præmis, at det her handler om social dumping. Det handler om en problemstilling, som erhvervslivet igen og igen præsenterer for os, lyder det fra Jane Heitmann.

Tirsdagens debatmøde var det andet af seks store debatter, som TV 2/Fyn arrangerer frem mod valget 5. juni. Næste valgmøde bliver på Gymnastikhøjskolen i Ollerup torsdag 16. maj. Læs mere her.

