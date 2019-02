It-skandalen i Nyborg: Socialdemokraterne kræver ekstern undersøgelse

Socialdemokraterne i Nyborg er utilfredse med, at de endnu ikke har fået en ordentlig redegørelse i sagen om forfalsket id-kort og skjult kamera på 4Kløverskolen i Ørbæk.

Partiet kræver nu, at et eksternt firma endevender hele sagen.

- Vi har foreslået, at der kommer nogle øjne udefra og hjælper med at kigge den her sag igennem, så vi rent faktisk får en redegørelse for, hvad der er sket og hvor det måske er gået galt, siger den socialdemokratiske gruppeformand i Nyborg, Sonja Marie Jensen, til TV 2 /Fyn.

Hun håber, at en ekstern undersøgelse af hele forløbet kan være med til at klarlægge, hvordan det kom så vidt, som det gjorde.

- Vi har fra borgmesteren fået svar på enkelte spørgsmål, men vi har stadig ikke fået en redegørelse over forløbet. Vi ved stadig ikke præcis, hvad der er sket fra start til slut. Det er journalisterne og Danmarks Radio, der har kunnet fortælle os mere, end vi har fået at vide fra borgmesteren – og det er ikke godt nok, siger Sonja Marie Jensen.

Gruppeformanden peger på, at det er en meget kompleks sag, og at der derfor – i hendes vurdering – er brug for, at der kommer nogen udefra, som kan hjælpe med at se hele sagen igennem.

- Ikke mindst så vi kan lære af den, så det her aldrig nogensinde sker igen, siger Sonja Marie Jensen.

Borgmester tilfreds med redegørelser

Borgmester Kenneth Muhs (V) afviser det socialdemokratiske forslag. Han mener ikke, at der er nogen grund til en dybere undersøgelse med ekstern hjælp.

- Jeg og Venstre er i lighed med SF og Dansk Folkeparti meget tilfreds med den redegørelse og de svar, vi har fået ad to omgange på Økonomiudvalgsmøderne. Jeg har fuld tillid til direktionen, og jeg er tilfreds med de ting, vi har sat i værk - som jeg i øvrigt også bemærker, de øvrige partier er, siger borgmesteren.

Alle partier i byrådet er til gengæld enige om at bede kommunens jurist om at indhente en vurdering af, hvorvidt der er grundlag for en politianmeldelse af datasikkerhedsfirmaet Prueba Cybersecurity for dokumentfalsk.

Det var dem, som efter aftale med kommunens it-chef sendte en medarbejder ud til 4Kløverskolen i Ørbæk.

Her udgav han sig for at være kommunalt ansat, der var der for at kontrollere, om it-sikkerheden var i orden på skolen. Planen var, at medarbejderen fra firmaet, der med et falsk id-kort skaffede sig vej ind på 4Kløverskolen, skulle overvåge personalet, blandt andet med skjult kamera, og teste skolens datasikkerhed.