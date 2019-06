Trods fynsk fremgang: Socialdemokratiet mistede terræn i Odense

94.392 fynboer stemte onsdag på Socialdemokratiet og gav dermed partiet en samlet fynsk fremgang på 1,4 procent mod en tilbagegang på 0,4 procent på landsplan.

På Fyn er Socialdemokratiet dermed det suverænt største parti med en vælgeropbakning på 30,2 procent.

Men fremgangen for partiet er faldet uden for Odense. I to ud af tre valgkredse i den fynske hovedstad har partiet haft tilbagegang.

I Odense Syd gik partiet 0,6 procent tilbage, mens partiet i Odense Øst mistede hele to procent af vælgerne. Kun i Odense Vest fik Socialdemokratiet en lille fremgang på 0,6 procent.

Udviklingen er den samme i landets andre storbyer. I Københavns Storkreds er partiet gået fem procentpoint tilbage og mister et mandat. I Aarhus går Socialdemokratiet omkring fire procentpoint tilbage i alle fire valgkredse.

Stor fremgang i Svendborg

Tilgengæld fik Socialdemokratiet stor fremgang andre steder på Fyn. I Svendborg går partiet 4,5 procent frem, mens fremgangen i Nyborg-kredsen var mere beskeden med 1,4 procent.