Socialdemokratiet vil ikke love flere nye betjente på Fyn

I tirsdags kunne TV 2/Fyn afsløre et internt referat fra Fyns Politi, hvor betjente fra størstedelen af politiets afdelinger berettede om massiv mangel på mandskab.

Siden har retsordførere, folketingsmedlemmer og borgmestre fra en bred vifte af de politiske partier stået i kø for at give deres bud på, hvad der skal gøres anderledes i Fyns Politi.

Nu adresserer regeringspartiet Socialdemokratiet for første gang de konkrete problemer i Fyns Politi, der de seneste 12 år har mistet 70 medarbejdere, mens andre politikredse har fået tilsvarende flere.

Retsordfører Jeppe Bruus (S) mener, det er politiets opgave at svare på, om Fyn skal have flere betjente i fremtiden. Regeringen vil - på landsplan - sætte flere penge af til politiet, men det er ikke sikkert, det gavner Fyns Politi.

- Vi skal have flere betjente. I dag er vi kommet med et udspil til finansloven, hvor vi sætter 1,2 milliarder kroner af til politiet til næste år, inklusive at uddanne 150 flere betjente. Det er nødvendigt, for der er rigtig mange opgaver, siger Jeppe Bruus til TV 2/Fyn.

Men skal Fyn have forholdsvis flere betjente end de øvrige politikredse?

- Det har jeg ikke noget grundlag for at vurdere. Jeg er ny retsordfører. Jeg er ved at dykke ned i, hvordan politiets struktur ser ud. Jeg synes, det er usagligt at sige, at selvfølgelig skal der det. Man skal se på det i en sammenhæng, siger Socialdemokratiets retsordfører.

Hvad vil du sige til fynboer, der oplever, at Fyns Politi har for travlt?

- Jeg vil sige det samme til fynboerne, som jeg vil sige til alle danskere, nemlig at vi som borgere selvfølgelig kan opleve det som frustrerende, at der er meget lave opklaringsprocenter på indbrud, og at der er lange sagsbehandlingstider for vold og farlig kriminalitet, fortæller han.

Værre dag for dag

Som TV 2/Fyn i løbet af ugen har kunnet afsløre, mangler Fyns Politi mandskab til at løse opgaver her og nu.

Ifølge Claus Oxfeldt, der er formand for Politiforbundet, bliver problemet i politiet værre dag for dag. Politibetjente fortæller på et internt møde i Fyns Politi, at sagerne hober sig op, og at de i stort set alle afdelinger mangler folk.

Jeppe Bruus mener ikke, at Fyn skal forvente at få flere betjente på den korte bane.

- Vi er nødt til at finde ud af, hvilke opgaver vi ønsker at prioritere særligt. Noget af det, vi har fokus på, er opklaring af vold, voldtægter og personfarlig kriminalitet, siger Jeppe Bruus.

Hvad er det, Fyns Politi ikke skal lave? Kan du nævne tre ting?

- Nej, det kan jeg ikke. Det er noget, vi kommer til at drøfte, og det er noget, vi kommer til at drøfte med politiet. Det er et spørgsmål om organisering. Vi ønsker et politi, der er mere synligt til stede - også på Fyn, siger Jeppe Bruus.

Hvor længe skal der gå, inden betjentene får at vide, hvad de ikke skal mere?

- Der er ikke nogen hurtige løsninger.

Chefpolitiinspektør: Vi har de ressourcer, vi har

Ledelsen i Fyns Politi er klar over, at Fyns Politi har mange opgaver for tiden, men han mener ikke, det er hans opgave at vurdere, om politiet har ressourcer nok.

- I Fyns Politi er der de ressourcer, som vi nu engang har, og vi har en opgaveportefølje. Det er vigtigt for ledelsen i Fyns Politi hele tiden at prioritere de opgaver, der skal løses, siger chefpolitiinspektør Lars Bræmhøj til TV 2/Fyn.

Mener du, der er ressourcer nok?

- Det er ikke mit lod at bestemme, hvor mange ressourcer vi har. De ressourcer, vi har, forsøger jeg at få det bedste politi ud af, forklarer han.

Chefpolitiinspektøren forventer, at alle opgaver over tid vil blive løst.