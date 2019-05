Socialdemokratisk gruppeformand trækker sig fra fynsk politik

Rettelse: Tidligere fremgik det af artiklen, at Kim Johansen ikke genopstiller til kommunalvalget i 2021. Det gør han, men ikke som spidskandidat for Socialdemokratiet i Nordfyns Kommune.

Siden 2002 har Kim Johansen været aktiv i lokalpolitik i Nordfyns Kommune, men den 1. august træder han tilbage som gruppeformand for Socialdemokratiet, og samtidig oplyser han, at han ikke vil være spidskandidat for partiet til næste kommunalvalg i 2021.

Ifølge Kim Johansen så er beslutningen truffet for at prioritere familielivet efter en hård periode med sygdom i den nærmeste familie.

- Vi havde op til sidste valg i den nærmeste familie en svær sygdomsperiode, som gjorde at jeg af hensyn til min familie ikke kunne drive den valgkamp og bruge den tid, som jeg gerne ville for at skabe de resultater for partiet og for borgerne på Nordfyn, som jeg gerne ville.

- Det har jeg brugt en del tid på at bearbejde og er kommet frem til den konklusion, at jeg, indtil nu med 17 år i politik, heraf de 12 år med markante og tidskrævende poster, kan konstatere, at der nu skal være mere tid til både min familie samt muligheden for at kunne prioritere flere og andre ting.

En klar svækkelse af byrådsgruppen

Kim Johansens beslutning om ikke at stille op som spidskandidat ved det kommende kommunalvalg i 2021 er en svækkelse af socialdemokratiets ambitioner om at tage borgmesterposten i Nordfyns Kommune.

- Nu bliver det spændende at se, hvem der bliver ny spidskandidat. Hvis jeg kigger på listen med de nuværende byrådsmedlemmer i S-gruppen, har jeg svært ved at få øje på et oplagt emne, som har den styrke og gennemslagskraft, der skal til for at bringe partiet i nærheden af borgmesterposten til kommunalvalget i 2021.

- Derfor kan jeg kun se Kim Johansens beslutning som en svækkelse i den valgkamp, som venter om lidt over to år, med mindre partiet kan finde et stærkt bud udenfor byrådsgruppen, siger TV 2/Fyns politiske kommentator Jesper Buch.

Efter Kim Johansens udmelding har den socialdemokratiske byrådsgruppe udpeget Pia Longet som ny gruppeformand, mens ny næstformand bliver Brian Lebæk.