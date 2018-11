Britta anholdt: Socialstyrelsen ser frem til at komme til bunds i sagen

Mandag morgen blev Anna Britta Troelsgård Nielsen anholdt i Johannesburg, Sydafrika. Det har fået både politikere og borgere til at udtrykke lettelse på de sociale medier. Også hos Socialstyrelsen, hvor Anna Britta Troelsgård indtil slut august var ansat, er glad for anholdelsen.

- Først og fremmest er vi selvfølgelig glade for, at den mistænkte nu er anholdt, så politiet kan komme videre med sagen, siger Sanne Bertram, redaktør fra Ledelsessekretariatet i Socialstyrelsen, til TV 2/Fyn.

- Styrelsen og medarbejderne ser frem til, at vi kommer helt til bunds i denne sag og får den afsluttet, siger Sanne Bertram.

Tre andre anholdt i sagen

Det var i slutningen af august, at en kvindelig HK-medarbejder fra Nyborg opdagede, at der var noget mistænkeligt ved udbetalingerne fra Tilskudsadministrationen i Socialstyrelsen.

Den opdagelse satte en større efterforskning i gang, og umiddelbart efter at Socialstyrelsen fattede mistanke, stak Anna Britta Troelsgård Nielsen altså af.

Hun blev anholdt i Johannesburg, men hvor længe hun har været der, kan man ikke svare på endnu. Der er yderligere anholdt en mand og to kvinder for groft hæleri i sagen.

"Det bedste af alle verdener"

Flere medarbejdere har givet udtryk for, at sagen har chokeret dem.

- Hun var en god kollega. Hun var hjælpsom og hurtig, siger Ellinor Colmorten til TV 2.

- Vi har løbende holdt medarbejderne orienteret om sagens udvikling og i starten generelt opfordret til, at de ved henvendelser fra pressen kan henvise til den ansvarlige vicedirektør Rikke Thoning. Medarbejderne har naturligvis lov til at udtale sig, hvis de for eksempel bliver spurgt om deres oplevelse af sagen, hvilket der også har været forespørgsler på, siger Sanne Bertram.

Ifølge DR siger kammeradvokaten Boris Frederiksen, at konkurssagen i "det bedste af alle verdener" vil tage en til to år.

Ifølge Anna Britta Troelsgård Nielsens sydafrikanske advokat, kommer hun tilbage til Danmark fredag, men en pressemedarbejder fra det danske bagmandspoliti (SØIK) afviser dog, at flybilletterne skulle være bestilt, oplyser RItzau.