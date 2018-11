Medvind på Lindø: Søger 50 nye medarbejdere

Der er stigende efterspørgsel efter havvindmøller, og det mærker de også hos MHI Vestas Offshore Wind.

Den dansk-japanske virksomhed vil derfor udvide deres produktion på Lindø. Det skriver virksomheden i en pressemeddelelse.

MHI Vestas Offshore Wind samler og opbygger de store maskinhuse til vindmøllerne - de såkaldte naceller - på Lindø.

MHI Vestas meddelte tirsdag, at selskabet straks vil begynde at rekruttere 50 nye medarbejdere på sin nacellefabrikken på Lindø.

- Ud over rekruttering af 50 nye medarbejdere gennemfører vi nye testsystemer på fabrikken, der er designet til at øge produktionshastigheden og forbedre kvaliteten af ​​den samlede nacelle, siger fabrikschef Claus Ungstrup fra MHI Vestas afdeling på Lindø.

Ud over flere ansatte personale udvider MHI Vestas også arealerne på Lindø med 10.000 kvadratmeter fabriksplads og 27.000 kvadratmeter lagerplads til de færdige naceller. Dermed fordobler MHI Vestas deres tilstedeværelse på Lindø.

Virksomheden har samtidig har forlænget sin lejekontrakt med havnen til otte år.

Glad borgmester

Udvidelsen af produktionen er en fantastisk nyhed for ikke bare Kerteminde Kommune, men for hele Fyn. Det mener Kerteminde Kommunes socialdemokratiske borgmester, Kasper Ejsing Olesen.

- Udvidelsen kommer, fordi markedet for off-shore vindmøller er i vækst, men den kommer også fordi Vestas er en veldrevet og dygtig virksomhed, som vi er stolte af at have i Kerteminde Kommune, siger Kasper Ejsing Olesen i en pressemeddelelse og fortsætter:

- Produktionen af naceller er et højteknologisk område, og de 50 nye arbejdspladser, som der udvides med, kan betyde, at vi i Kerteminde Kommune og på Fyn står stærk i forhold til at sikre os flere arbejdspladser i fremtiden.

Lindø bygger ud

Lindø - der i dag hedder Lindø port of Odense - er i gang med at bygge ud på flere måder. Det gælder blandt andet havneareal og nye bygninger.

- Vores ambitiøse mål for udviklingen af ​​Lindoe og de matchende mål for høje standarder inden for produktion med MHI Vestas går meget godt sammen. Vi har set en tidlig og fokuseret start med montering af nacelle prototypen til en stærk og engageret tilstedeværelse hos Lindoe, der skaber værdi for havnen og for vindklyngeselskaberne, siger direktør for Lindø port of Odense, Carsten Aa.

Samarbejdet mellem LINDOE-havnen i Odense og partnere som MHI Vestas har i de seneste år givet et stærkt løft til den lokale økonomi med hundredvis af højtuddannede, rene energiproduktionsjob, der kommer ind i regionen.

- Jeg er mere end glad for at se, at vores stærke investeringer i havnefaciliteter nu bliver til jobskabelse. Tilstedeværelsen af ​​MHI Vestas på Lindoe er af høj værdi, siger Peter Rahbæk Juel, der er næstformand i Lindø port of Odense og borgmester i Odense.