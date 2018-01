Sønderjyske-profil skifter til OB med det samme

OB har købt Troels Kløve fri af kontrakten med Sønderjyske. Dermed tiltræder midtbanespilleren i OB nu i stedet for til sommer.

For knap to uger siden meddelte OB, at Sønderjyske-spilleren Troels Kløve skifter til Øens Hold på en treårig kontrakt, når hans nuværende aftale udløber til sommer.

Men nu har OB købt Troels Kløve fri, så han i stedet kan tiltræde i Ådalen med øjeblikkelig virkning.

Det skriver OB på deres hjemmeside, ligesom Sønderjyske bekræfter handlen.

Læs også OB begyndte året med sejr på Falster

- Vi har valgt at tage imod et tilbud fra OB, så Troels skifter med øjeblikkelig virkning. Vi vil gerne ønske ham alt mulig held og lykke fremover og sige tak for indsatsen i den lyseblå trøje, siger sportschef Hans Jørgen Haysen til Sønderjyskes hjemmeside.

Det betyder, at Troels Kløve kan nå at være med på OB’s træningslejr i Spanien fra fredag og ti dage frem, og således får fine muligheder for at lære holdkammerater og spillestil at kende.

Torsdag træner han i løbet af formiddagen i Ådalen, inden han kan følge sine nye holdkammeraters træningskamp mod Vejle Boldklub, der starter klokken 12.

Kontrakten, der blev skrevet under tidligere i januar, strækker sig frem til sommeren 2021.

Kløve kom i sommeren 2015 fra Horsens i 1. division til Sønderjyske, hvor han nåede at spille 49 kampe og score ni mål.

Læs også OB henter Troels Kløve i SønderjyskE