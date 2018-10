Søren Kragh får selskab af sin storebror

Den 26-årige fynske cykelrytter Asbjørn Kragh Andersen skifter til det tyske World Tour-hold Team Sunweb fra næste sæson.

Det skriver holdet i en pressemeddelelse.

Vi har haft Asbjørn på radaren i noget tid, og vi er glade for at byde ham velkommen til holdet Marc Reef, Team Sunwebs træner

Dermed vil Asbjørn Kragh Andersen komme til at køre sammen med lillebror Søren Kragh Andersen, der har kørt for holdet siden 2017 og var med til at hjælpe Tom Dumoulin til en andenplads i årets Tour de France.

- Jeg ser frem til min World Tour-debut med Team Sunweb. Den retning, som holdet arbejder mod, er præcis den, som jeg også arbejder mod, og jeg føler, at jeg vil passe ind på holdet, siger Asbjørn Kragh Andersen i pressemeddelelsen.

Har holdt øje med fynbo

Asbjørn Kragh Andersen har taget to sejre i karrieren som professionel cykelrytter, da han har etapesejre i både Tour des Fjords og Szlakiem Grodòw Piastowskich.

Asbjørn Kragh Andersen kører i denne sæson for Bjarne Riis' hold Team Waoo, og holdejeren er - på trods af ærgrelsen over at miste en god rytter - stolt over skiftet.

- Asbjørn er en kanon gut med et uomtvisteligt talent, og han fortjener så meget at prøve sig selv af mod de bedste.

- Så jeg er super glad, selv om jeg gerne ville have fortsat med at arbejde med ham, siger Bjarne Riis i en pressemeddelelse fra Team Waoo.

Team Sunweb skriver også i meddelelsen, at holdet har skrevet kontrakt med den belgiske rytter Jan Bakelants.