De vil begge være statsminister: Men hvor er forskellen på Venstre og Konservative i fynske spørgsmål?

- Jeg mener, at jeg vil være den bedste til jobbet.

Sådan lød ordene fra den konservative leder Søren Pape Poulsen, da han mandag meldte sig på banen som kandidat til statsministerposten.

Meldingen betyder, at blå blok nu har to bud på en kommende statsminister, hvis et kommende folketingsvalg falder ud til de borgerliges fordel: Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, og altså Søren Pape Poulsen.

Men hvordan forholder de to blå partier sig hver især til de store fynske spørgsmål? Få overblikket her.

Mest enig eller uenig?

Vi har præsenteret de to partier for fem centrale, fynske spørgsmål. Hvert spørgsmål er formuleret som et udsagn, man kan erklære sig enig eller uenig i ud fra følgende fem svarmuligheder:

Helt uenig, overvejende uenig, hverken/eller, overvejende enig, helt enig.

Svarene er givet af de fynske folketingsmedlemmer Mai Mercado (K) og Lars Chr. Lilleholt (V) på vegne af de to partier.