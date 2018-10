Sørens græskar er Danmarks tredjestørste: Sådan gør du det selv

Hvis man lagde vægten af 3.021 iPhone 5 sammen, ville det svare til tyngden på det enorme græskar, som Søren Dyrbjerg Matusiak fra Mesinge lørdag fragtede over Storebælt.

Det blev transporteret på en trailer hele vejen til kåringen af Danmarks største græskar i Tivoli i København.

I forlystelsesparken blev det målt og vejet, og i sidste ende udløste det en flot tredjeplads til fynboen.

- Det var meget sjovt at være med, fortæller Søren Dyrbjerg Matusiak.

- Min personlige rekord fra sidste år var 64 kilo, så der er sket en forbedring.

Vægten på hans græskar - og på 3.021 iPhone 5 i øvrigt - er nemlig imponerende 338,3 kilo.

Sådan gror du selv dine egne kæmpegræskar



Brug babypudder

- Jeg stod en aften og var ude at kigge til mit græskar, og så havde den fået nogle små, grimme revner... så jeg bruger babypudder, fortalte Kim Bøndergaard til TV 2, da hans græskar blev årets største i 2016.



En trailer fuld af hestepærer

Samme Kim Bøndergaard fortalte til TV 2, at gødning kan være en god idé. - Masser, masser af møg, hvis du kan få fat i en hel trailerfuld af hestepærer - og så ud i din have med det, har han udtalt til TV 2.



Dæk skuddet til

Ifølge Søren Dyrbjerg Matusiak fra Mesinge kan man med fordel dække skuddet til, så græskaret slår masser af rødder.



Masser af vand og godt vejr

Vandet har du selv indflydelse på, men det sidste er sværere at gøre noget ved. Ifølge Søren Dyrbjerg Matusiak skal dit græskar ikke desto mindre have masser af godt vejr, hvis det skal gro sig stort.



Masser af held

Søren Dyrbjerg Matusiak er nybegynder i faget, og faktisk er årets vinder af konkurrencen debutant. Med andre ord kommer du langt med en god portion held.

Vinderen vejede det dobbelte

Søren Dyrbjerg Matusiak fortæller, at der blev kastet lange blikke på turen mod Tivoli.

- Folk kiggede meget og gav tommel op på hele turen. Det var meget sjovt, udtaler han til TV 2/Fyn.

Der var 11 græskar med i opløbet, og selvom det ikke blev til en førsteplads i år, har Søren Dyrbjerg Matusiak ikke mistet modet.

- Det er selvfølgelig en førsteplads, vi går efter næste år, men det bliver svært, da jeg stadig er nybegynder i faget, vurderer græskaropdrætteren fra Mesinge.

Og der ér et stykke vej at gå, for græskaret, der løb med titlen som årets største, vejede 589,4 kilo.

De elleve græskar, der har været med i årets konkurrence, kan ses under halloween i Tivoli til og med den 4. november.

Her ses Søren Dyrbjerg Matusiaks store græskar, der udløste en tredjeplads i konkurrencen om at blive Danmarks største. Foto: Privatfoto / Søren Dyrbjerg Matusiak

