Til vands, til lands og i teltet: Søspejdere på lejr på Thurø

Familieforetageende

Mens søspejderne lægger an til kajen, bliver de første pløkker slået i jorden på lejrpladsen, og de første telte slået op.

- Jeg har aldrig været på så stor en lejr før, lyder det fra 14-årige Caroline Andersen.

Caroline Andersen har taget turen fra Aalborg til Thurø, og for hende er lejren ikke kun et sted at møde nye venner og skabe nye minder. Skulle hjemveen melde sig, har hun nemlig både sin far og to søstre med, der også er søspejdere.

- Jeg tror det er specielt i nogle familier, at så møder man hinanden i klanen som børn, og tyve år senere har man produceret nye søspejdere, fortæller Carolines far, Rasmus Andersen.