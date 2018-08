Sofie blev trænet af sit store idol: Hun er megasej!

Kvindelandsholdets anfører overtog træningen i Søhus Stige Boldklub af U12-13 pigeholdet

Mange af pigerne havde knapt nok sovet, før de skulle møde deres største idol.

En af verdens bedste kvindelige fodboldspillere lagde vejen forbi Søhus Stige Boldklub for at træne klubbens U12-13 pigehold.

- Det er ret sejt, jeg har gået og glædet mig meget til det. Den der måde, hun spiller på og så lyser hun meget op på banen. Jeg vil rigtig gerne selv være ligesom hende, siger 12-årige Sofie Bøgh.

Sammenhold og engagement

Pigerne deltog før sommerferien i en konkurrence, som Silvan arrangerede. Holdets træner fik lavet en video, som demonstrerede pigernes sammenhold og store engagement i fodbolden og deres lyst til hele tiden at blive bedre.

Præmien var, foruden træningstøj til holdets spillere og 10.000 kroner til klubben, et besøg af idolet Pernille Harder.

Landsholdets anfører vil gerne skubbe til et større fokus i forhold til kvindefodbolden.

-Jeg synes, det er sjovt at komme ud og træne pigerne. at man kan komme ud og vise sin tilstedeværelse. Hver gang man kommer ud og mærker, hvor glade de bliver, så forstår jeg, hvor langt jeg egentligt selv er kommet med fodbolden. Det viser, hvor langt kvindefodbolden generelt er kommet de seneste år, siger hun til TV 2/Fyn.

Blandt verdens bedste

Stjernen har været en af de mest omtalte danske fodboldspillere siden hun i 2015 og 2016 blev kåret som Årets Angriber i svensk fodbold sammen med Zlatan.

Siden skiftede hun fra Linköping til Wolfsburg, hvor hun vandt The Double, nåede Champions League finalen, og nu er 1 af 3 nominerede til The best FIFA women player 2018.

-Jeg finder min motivation ved at jeg har nogle store mål med min fodbold og jeg elsker at spille fodbold. Jeg prøver hele tiden at finde udfordringer og også igennem de oplevelser, jeg får med fodbolden. At mærke, hvor fedt det er at spille et EM og vinde mesterskaber og vinde titler. Det er det, der giver mig motivation til at fortsætte, siger hun.

Søndag eftermiddag brugte Pernille Harder halvanden time på at træne de 9-12 årige fynske piger. Bagefter holdt hun et kort oplæg for holdet og trænerne, og der var tid til fotos og autografer. Pigerne var dybt koncentrerede og lidt nervøse.

-Det er fedt at prøve at møde hende. Vi har lagt meget arbejde i at prøve at vinde det her. Det er ret fedt, for hun er mega sej, smiler Sofie Bøgh.

9-årige Oline Hildebrand drømmer om at blive professionel fodboldspiller hos Manchester United. Foto: Anders Høgh

Tilgangen eksploderet

I Søhus Stige Boldklub er tilgangen nærmest eksploderet. For 2 år siden kunne der med nød og næppe skrabes et 5-mands pigehold sammen af de yngste piger. Nu er der omtrent 40 piger på klubbens U10/11 og U12/13 hold, og hver eneste måned kommer nye piger til for at være en del af fællesskabet.

9-årige Oline Hildebrand er erklæret fan af Pernille Harder og har i forvejen flere autografer fra den danske landsholdsanfører.

- Det er sjovt, for hun er sød og god til fodbold. Jeg har selv en drøm om at blive fodboldspiller i Manchester City, siger hun.

Idolet har et godt råd til pigerne, når de bliver ældre.

-Det vigtigste er, at man har det sjovt ude på banen og at man elsker at spille fodbold. Så skal man ud af sin comfortzone og tage nogle valg, hvor man kommer til at ofre nogle ting. Måske mærkes det ikke lige superfedt i maven til at starte med, men det er det værd, smiler hun.