Sofie Gråbøl: Det er så hyggeligt at få gæster på filmsettet

25 fynboer fik tirsdag aften en oplevelse af de helt store. De fik mulighed for at komme med til optagelserne til den nye danske film "Harpiks" med Sofie Gråbøl, Ghita Nørby, Peter Plauborg og mange flere.

Begivenheden var eksklusivt tilrettelagt for TV 2/Fyns brugere, arrangeret af TV 2/Fyns fagredaktion for kultur og folketjeneste. Redaktionen udbyder oplevelser, debat- og dialogmøder og andre aktiviteter i samarbejde med aktører i den fynske region.

Denne gang var arrangementet gjort muligt i samarbejde mellem TV 2/Fyn og filmselskaberne Zentropa og Adomeit Film, samt den regionale filmfond FilmFyn.

Billetterne til arrangementet blev revet væk på få timer, da de blev annonceret på TV 2/Fyns hjemmeside fredag i sidste uge. Det er åbenlyst attraktivt at få lov til få komme bag kulisserne på et vaskeægte filmset, og samtidig få mulighed for at møde en af Danmarks helt store filmdivaer, Sofie Gråbøl.

Filmstjerner og forfalden kulisse

Det eksklusive besøg på filmsettet fandt sted ved den lille havneby Fjellebroen på Sydfyn, hvor der lige nu arbejdes i et filmstudie med masser af kulisser og teknik. Her har dygtige filmfolk bygget en kulisse, som forestiller soveværelset på førstesalen i et forfaldent hus. I og rundt om kulisserne arbejder skuespillere og dygtige filmhåndværkere side om side fra tidlig morgen til sen aften.

Udover at møde skuespillere fra filmen var der også arrangereret et møde med filmens producer Katja Adomeit og instruktør Daniel Borgman. De introducerede tilblivelsen af spillefilmen "Harpiks", som bliver en filmatisering af Ane Riels bestseller af samme navn.

At besøge et filmset er som at få indblik i en helt anden verden, en verden som de fleste af os intet kender til. Men tirsdag aften blev en del af illusionen afsløret, blandt andet af production designer Josefine Farsø fra filmselskabet Zentropa.

Britt Hauervig og Bente Jørgensen fra Svendborg havde stor fornøjelse af at blive vist rundt i kulissen, hvor et lille og rodet soveværelse var blevet bygget op midt i en store lagerhal.

- Det var meget spændende. Nu hvor jeg har set det lille rum, så glæder jeg mig til at se filmen og se, hvordan de har flyttet kameraet rundt, siger Bente Jørgensen.

01:00 Britt Haugervig og Bente Jørgensen fra Svendborg var på rundvisning på filmsettet ved Fjellebroen. Luk video

Filmen "Harpiks" Psykologisk thriller om kærlighed, loyalitet og omsorg, baseret på Ane Riels prisbelønnede bestseller af samme navn.



Produceres af Zentropa og Adomeit Film med investering fra FilmFyn og støtte fra Det Danske Filminstitut og TV 2.



Instruktion: Daniel Borgman.



Cast: Vivelill Søgaard Holm, Peter Plaugborg, Sofie Gråbøl, Ghita Nørby og Amanda Collin.



Forventet biografpremiere: Foråret 2020.





Arbejdsdagen som skuespiller

Skuespiller Peter Plaugborg tog også en pause fra arbejdet for at møde den lille TV 2/Fyn-delegation sammen med den 13-årige debuterende skuespiller Vivelill Søgaard Holm. Og til sidst - efter en 13 timer lang arbejdsdag - kom kvinden, som alle ventede på: Sofie Gråbøl.

I filmen spiller Sofie Gråbøl en stærkt overvægtig kvinde, så det tager lang tid at få makeup, maske og såkaldt fedmedragt af og på. Men på trods af den lange arbejdsdag fortalte holdet af skuespillere begejstret om roller, om samarbejdet bag filmen, og om filmens historie.

- Det er ret strabadserende rent fysisk at spille den her rolle, for jeg kan faktisk ikke bevæge mig. Det er en kæmpe lettelse at få dragten af efter endt arbejdsdag, så derfor var jeg vist helt overgearet, da jeg kom herned. Det er bare så hyggeligt at få gæster, siger Sofie Gråbøl.

Udover kulissen i Fjellebroen har filmholdet gennemført optagelser i et hus, bygget specielt til filmen, samt i naturen omkring Nakkebølle og Faaborg. Optagelserne har været i gang i et par måneder, og vil fortsætte nogle uger endnu. Derefter skal filmen klippes og efterbearbejdes, før den får premiere i foråret 2020.

Se hele interviewet med Sofie Gråbøl her: