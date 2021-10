Millioner af tabte indtægter i stadig ufærdigt H.C. Andersens Hus

Kompensation var på tale

Udtalelserne fra Henrik Harnow står i kontrast til en mail, som Jan Schmidt Nielsen, administrationschef ved Odense Bys Museer, i august skrev til Odense Kommune.

I denne mail bliver det nævnt, at der bør kigges på en model for kompensation af Odense Bys Museers tabte indtægter:

"Håbet er at finde en model, der sikrer, at Odense Bys Museer ikke går ud af 2021 med et stort hul i kassen, men med et regnskab i balance. I den forbindelse skal også nævnes hensynet til Odense Bys Museers likviditet."

Mailkorrespondancen har TV 2 Fyn fået adgang til gennem en aktindsigt.