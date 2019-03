Sol bejler kraftigt til Nye Borgerliges Pernille Vermund

Opdateret Artiklen er opdateret med hele interviewet med Pernille Vermund og Morten Sol Petersen.

Det lykkes formentlig for nye borgerliges formand Pernille Vermund, at få en fisk i nettet i de rørte vande i Svendborg.

Her var ihvertfald en af tre tidligere medlemmer af Dansk Folkeparti i Svendborg ikke bleg for, at være tiltrukket af Pernille Vermunds besøg i byen mandag aften.

- Nye Borgelige er tæt på mit hjerte i de tanker jeg har omkring vores politik, sagde Morten Sol Petersen, som har forladt Dansk Folkeparti og nu er løsgænger i byrådet i Svendborg.

Hvorfor melder du dig ikke bare ind?

- Det kan også godt være, at det bliver udfaldet. Jeg er imponeret over Pernilles måde at tale på, og de ting som Nye Borgerlige står for, så det er ikke utænkeligt.

Også Pernille Vermund var smigret og rigtig glad for Mortens Sol Petersens rosende ord:

- Det giver god anledning til at vi måske kan tage en snak ude i autocamperen efter mødet. Og se hvad vi kan finde ud af, sagde Pernille Vermund til TV 2/Fyn.

Pernille Vermund afviser, at Svendborg er et oplagt sted at fiske politikere efter de tre lokalpolitikeres brud med Dansk Folkeparti.

- Jeg ser det ikke sådan, at jeg fisker i rørte vande. For mig er det vigtigt at komme ud og fortælle, hvem Nye Borgerlige er, hvad vi står for og så må folk jo afgøre om Nye Borgerlige er svaret, og om man ønsker at sætte sit kryds ved os - eller om man stemme som man plejer og mere af det samme, siger Pernille Vermund.

Morten Sol, får Svendborg byråd at kommunalbestyrelsesmedlem for Nye Borgerlige?

- Jeg tænker, at Pernille og jeg skal have en snak bagefter, for vi har formentlig nogle forventningsafstemninger, som vi gerne vil have på plads.

- Og jeg tænker, hvis det udarter sig i en god retning, så vil jeg ikke være bleg for at repræsentere Pernille og Nye Borgerlige i Svendborg byråd, siger Morten Sol Petersen.

