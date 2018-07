Sol og 25 grader til Fyn

Flere steder på Fyn kan se frem til endnu en varm og solrig sommerdag.

Der venter os endnu en varm julidag og årets 44. sommerdag, når temperaturen i løbet af mandagen når over 25 grader flere steder i landet og på Fyn.

Et svagt højtryk over Skandinavien sørger fortsat for varmt, tørt og solrigt sommervejr, og det bliver sågar lidt varmere end søndag, meddeler TV 2 Vejret.

Varmest på Fyn bliver det i Svendborg og i det sydfynske, hvor man kan forvente omkring 25 grader.

Også vestfynboerne kan se frem til 25 grader, mens resten af øen ligger en grad eller to under grænsen for en officiel sommerdag. Vinden vil være ret svag i det meste af landet.

Regn og torden på vej

Tirsdag kan vi ifølge TV 2 Vejret måske lokalt nå op på 30 grader, inden det bliver knap så varmt midt på ugen.

I løbet af tirsdagen nærmer en front med meget varm og fugtig luft sig Danmark fra øst.

Dermed er der øget risiko for, at der lokalt kan dannes regn- og tordenbyger, mens det stadig er usikkert, hvor langt selve fronten med de største nedbørmængder kommer ind over Danmark. Som det ser ud nu, går de store regnmængder uden om Fyn.

Når regn- og tordenbygerne har passeret i løbet af tirsdag og onsdag, vender det varme og solrige sommervejr tilbage senere på ugen.