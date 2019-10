En blandet landhandel: Sol og regn til fynboerne

Morgenstunden på Fyn bliver en blandet landhandel. Der er både chance for solstrejf og risiko for byger.

Bygerne truer især Nordfyn i løbet af formiddagstimerne, men byder stadig på forholdsvis høje oktober temperaturer. Temperaturerne ligger på omkring 13-14 grader, og det er over gennemsnittet for, hvad vi plejer at have på den her tid af året.

Ud på aftentimerne, så truer ikke overraskende endnu en omgang vand, der kommer fra det sønderjyske. Det kan blive en noget våd omgang til fynboerne.

Regnvejret fra det sønderjyske skulle passere Fyn i løbet af natten, så lørdag kan holde nogenlunde tørt, men næsten kun gråt.

Søndag kan Fyn risikere endnu et skyl, inden det mandag og tirsdag ser forholdsvis tørt ud igen.