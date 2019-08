Sol og sommer vender tilbage i weekenden

Der er godt vejr i vente til fynboerne.

Fredag begynder en smule gråt, og fra morgenstunden ligger temperaturerne nede omkring 15-16 grader. Skyerne bliver hængende lidt op ad dagen, men allerede i løbet af formiddagen skulle vi kommer over de 20 grader.

Først på eftermiddagen begynder solen at kigge frem, og hvis prognoserne holder stik, bliver skyerne sendt mod nordøst, og solen får lov at stå alene. Det betyder temperaturer på op til 23 grader på Fyn.

Læs også Morgensang: - Det er lige meget, hvordan man synger. Bare syng til!

Og det gode vejr ser ud til at være kommet for at blive. I hvert fald melder TV 2 Vejret om en weekend med rigeligt med sol og temperaturer mellem 24 og 25 grader.

Det eneste lille "men" er, at der også venter tågebanker om formiddagen, som man skal være opmærksom på.

I begyndelsen af næste uge stiger temperaturerne yderligere, og mandag og tirsdag kan vi være helt oppe på 27 grader.