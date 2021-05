Afvist: Fynsk ghetto skal fjerne masser af familieboliger

Boligministeriet begrunder afslaget med, at boligområdet ikke lever op til kravene for at få dispensation. Ifølge reglerne skal to krav være opfyldt. 1) Der må maksimalt bo 2.100 beboere i området og 2) Antallet af beboere der er dømt for en overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer må ikke overstige tre gange landsgennemsnittet.

Og det er det sidste krav, som gør, at Solbakken ifølge ministeriet ikke kan få dispensation fra lovgivningen. 2,3 procent af beboerne i Solbakken har en dom, og tre gange landsgennemsnittet for dømte lå i i 2020 på 2,27. Altså var der 0,03 procent for mange der havde en dom, hvilket svarer til én straffet person for meget.

Derfor ærgrer afvisningen Brian Dybro. For de opdaterede tal ser ifølge rådmanden ganske anderledes ud.

- Når ghettolisten kommer næste gang i december i år, så kommer Solbakken på ingen måde til at leve op til nogen som helst ghettokriterier. Sidste år flyttede der beboere ind i 72 lejligheder, som alle er i beskæftigelse, har uddannelse og indkomst. Så i dag ville Solbakken være af ghettolisten, hvis man brugte aktuelle tal, siger Brian Dybro.