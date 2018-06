Solcremesnazistvagt: Ungt fynsk band tager imod usædvanlig udfordring

På to timer skrev bandet Efternøler en helt ny Tinderbox-sang baseret på festivalgæsternes egne ord. Blandt ordene var det drilske 'solcremesnazistvagt'.

En helt ny sang på to timer - baseret på ord, som gæsterne på Tinderbox har fundet på?

Den udfordring fik bandet Efternøler fredag.

Tidligere på dagen havde TV 2/Fyn samlet gæsternes festivalord ind, og efter Efternøler havde trukket fem eksemplarer, fik de to timer til at skrive en helt ny sang.

Vi har virkelig, virkelig brugt mange kræfter på at få en single ud, så folk kan få en relation til os. Kristian Hyrlov, forsanger, Efternøler

Det blev til 'kast-op-kvalme-sygdom', 'inhabil', 'afslappet', 'solcremesnazistvagt' og 'comedy'.

Det var ikke ord, der umiddelbart tyede på en nem opgave, mente forsanger Kristian Hyrlov.

- Vi fik nogle ret vanskelige ord. Jeg havde sådan regnet med, at når I nu spurgte festivalgæster, så ville vi få ord som 'øl' og 'koncert'. Jeg synes, vi reddede det meget fint.

Kristian Hyrlov og guitaristen Jon Kold fremførte nummeret på TV 2/Fyns scene, da de to timer var gået.

Fuldtidsarbejde uden løn

Efternøler var inviteret til udfordringen, fordi de tidligere på året vandt Tinderbox Band Battle sammen med rapperen Timur og kunstneren Markus Valentin. At vinde Tinderbox Band Battle betød, at de tre kunstnere vandt æren af at give koncert på årets festival.

For Efternøler har det været en stor oplevelse, fortæller Kristian Hyrlov.

- Det var virkelig, virkelig, virkelig nervepirrende. Vi havde forberedt os sindssygt godt, og det giver bare nervøsitet inden koncerten. Under koncerten blev det meget bedre. Jeg følte mig tryg ved musikerne og et trygt publikum.

Sejren ved Band Battle har også skubbet til bandets karriere, fortæller guitarist Jon Kold.

- Det har betydet, at vi har skullet rykke på noget. Det er gået fra, at vi bare har jammet lidt i weekenden og spillet backgammon til et fuldtidsarbejde. Uden løn.

Forsanger Kristian Hyrlov supplerer.

- Vi har virkelig, virkelig brugt mange kræfter på at få en single ud, så folk kan få en relation til os. Og så har vi brugt meget tid på at øve med bandet. Der er mange arbejdsopgaver lige pludseligt, og vi skal til at betale løn til vores musikere.

Efternøler var anden artist, der tog imod TV 2/Fyns udfordring om at skrive en sang på to timer. Lørdag er det Timur, der optræder sammen med DJ Miraculez på TV 2/Fyns scene.

