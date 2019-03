Foråret er på vej: Solen titter frem på en blæsende søndag

Det lune forårsvejr har ladet vente på sig. Men nu ser det ud til, at det vender.

Søndag får fynboerne nemlig lidt sol i ansigterne, som kan give dem forårsfornemmelser.

- Det er om at suge det sol til sig, som kommer her i marts måned, for det har været en særdeles regnfuld måned indtil nu, siger TV 2 Vejrets vært Ellen Nybo Hansson.

Og det kan hun i den grad have ret i. Indtil nu har marts måned budt på rekordhøje mængder vand fra himlen.

En dryppende start på dagen

Søndag startede dagen med en smule regn på Fyn, men allerede op af formiddagen klarede det op, og solen kunne så småt titte frem fra en ellers grålig himmel. Klokken otte havde regnen bevæget sig videre øst på fra det fynske luftlag.

Men selvom det ikke nødvendigvis kommer til at styrtregne søndag, så vil der stadig være risiko for nogle enkelte byger lokalt på Fyn. Bygerne vil højst sandsynligt komme til at ramme områder omkring Middelfart og Bogense.

Blæsende solskinsdag

Ud over solen vil blæsten også komme til at spille en stor rolle søndag. Der er tale om en frisk vind til kuling fra en sydvestlig retning.

Det er dog ingenting i forhold til andre dele af landet, der søndag står over for et voldsomt blæsevejr.

Den kraftige blæst bliver ikke en kortvarig affære, for blæsten vil fortsætte det meste af søndag eftermiddag, hvor der fra Ringkøbing Fjord og hele vejen langs vestkysten til Skagen kan forekomme vindstød af stormstyrke.

Senere søndag aften kan der også komme vindstød langs den sydlige del af den jyske vestkyst og Vadehavet, ligesom der efterhånden kan forekomme vindstød af stormstyrke over øerne i Kattegat.

Næste uges forårsvejr

Allerede fra tirsdag i næste uge vil foråret for alvor vise sin kulør på Fyn. Temperaturerne vil stige i løbet af næste uge. De starter med at være omkring de otte graders varme mandag og tirsdag, og torsdag og fredag tyder alt på at temperaturerne virkelig får et ryk op. Der er store chancer for, at fynboerne kan få helt op til 15 graders varme op til næste uges weekend.